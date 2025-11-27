कहानी बंगला की: देखिए कैसे पहले दिल्ली और अब बिहार का 'शाही परिवार' हुआ परेशान!

Rabri Devi Bungalow Row: बिहार की पूर्व सीएम और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर इन दिनों सियासत गरमा गई है. दरअसल, बिहार सरकार ने हाल ही में राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को शिफ्ट कर दिया है. उन्हें अब 39, हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित हुआ है. लिहाज 10, सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस मिल गया है. राबड़ी-लालू पिछले 20 साल से इसी बंगले में रह रहे थे और यहीं से अपनी सियासत भी चला रहे थे. बंगले में इतना लंबा वक्त बिताने के कारण लोग इसे राबड़ी आवास के नाम बुलाने लगे हैं. लिहाजा, राजद पार्टी ने इसे अपनी आन-बान-शान पर ले लिया है और बंगला खाली करने से साफ मना कर दिया है. ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता या दल ने सरकारी बंगला को ही अपना पैतृक निवास समझने की भूल की हो. इससे पहले भी ऐसे तमाम किस्से देखने को मिल चुके हैं. दिल्ली में गांधी परिवार हो या अरविंद केजरीवाल दोनों का 'बंगला प्रेम' भी काफी सुर्खियों में रहा था.

बीजेपी सरकार में शाही परिवारों को अपने सरकारी बंगले को लेकर खासी दिक्कत महसूस हुई है. देश की राजनीति में 'गांधी परिवार' और बिहार में 'लालू परिवार' को ही 'प्रथम परिवार' समझा जाता है. मोदी सरकार आने से पहले दिल्ली के वीवीआईपी इलाका- लुटियन जोन में गांधी परिवार के सभी सदस्यों (सोनिया, राहुल और प्रियंका) के पास अलग-अलग सरकारी बंगले हुआ करते थे. 2014 के बहुत बाद मोदी सरकार ने प्रियंका वाड्रा का बंगला खाली करा लिया. इसे लेकर कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए और खूब हंगामा मचाया, लेकिन बंगला बचा नहीं पाए. हालांकि, सोनिया गांधी के पास आज भी भारत के किसी भी राजनेता से बड़ा बंगला है. पीएम आवास भी उसकी तुलना में छोटा है.

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सितारे जब बुलंदी पर थे, तो उन्हें भी 'सरकारी बंगले' की आदत लग गई और उन्होंने अपने लिए एक आलीशान बंगले का निर्माण कराया, जिसे विरोधियों ने 'शीशमहल' नाम दिया. कहते हैं कि उसमें लाखों रुपए के परदे लगे हुए हैं और करोड़ों रुपए सिर्फ डेकोरेशन में फूंक दिए गए थे. इस बंगले में टॉयलेट शीट ही लाखों रुपये की लगी हुई है. सियासी जानकारों के मुताबिक, यह शीशमहल ही केजरीवाल के सियासी पतन का कारण बन गया और जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया. अब बीजेपी सरकार ने इस बंगले को म्युजियम में बदलने की योजना बनाई है.

यूपी में अखिलेश यादव को भी सीएम हाउस से प्यार हो गया था और जब उनकी सरकार गई तो वह अपने साथ सीएम हाउस से कुछ सामान भी लेकर चले गए थे. बीजेपी ने तो टोंटी तक ले जाने का आरोप लगाया था. रामविलास पासवान पर भी बंगला छिनने का खतरा मंडराने लगा था, लेकिन उन्होंने सही वक्त में एनडीए ज्वाइन कर ली थी. उनके निधन के बाद पार्टी टूटी और चिराग पासवान को एनडीए से बाहर कर दिया गया. इसके बाद बंगला भी चला गया. इतना ही नहीं चिराग का बंगला भी छीन लिया गया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जब एनडीए से दूर हुए तो उनका बंगला चला गया. यहां तक की पटना में उनकी पार्टी कार्यालय वाला बंगला भी खाली करा लिया गया था. अब राबड़ी देवी के बंगले में क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.