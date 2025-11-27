Advertisement
Rabri Devi Bungalow: राबड़ी देवी का 'बंगला प्रेम' पुराना है! सिर्फ 10 सर्कुलर रोड ही नहीं CM आवास भी बड़ी मुश्किल से छोड़ा था!

Rabri Devi Bungalow Row: राबड़ी देवी का 'बंगला प्रेम' नया नहीं है. इससे पहले उनका दिल 1, अणे मार्ग यानी सीएम आवास पर आ गया था. सत्ता जाने के बाद भी सीएम आवास को खाली करने में राबड़ी देवी ने करीब एक साल लगा दिया था. सीएम आवास खाली कराने के लिए बिहार के भवन निर्माण विभाग को बड़े सख्त शब्दों में चेतावनी भेजी पड़ी थी.

Nov 27, 2025, 07:46 AM IST

राबड़ी देवी
Rabri Devi Bungalow Row: बिहार की सियासी गलियारों में इन दिनों 10, सर्कुलर रोड वाला आवास छाया हुआ है. राबड़ी देवी पिछले 20 साल से लालू यादव के साथ इसी सरकारी बंगले में रही हैं. इतना लंबा समय गुजरने के कारण बिहार के लोग इस बंगले को राबड़ी आवास के नाम से जानते हैं. हालांकि, अब राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है. सरकार की ओर से उन्हें (राबड़ी देवी) अब 39, हार्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट किया गया है, लेकिन राजद पार्टी की ओर से साफ कह दिया गया है कि राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करेंगी. राजद के रुख से सियासी पारा गरमा गया है और खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है. अब सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, यह आगे देखने को मिलेगा, लेकिन राबड़ी देवी का 'बंगला प्रेम' नया नहीं है. इससे पहले उनका दिल 1, अणे मार्ग यानी सीएम आवास पर आ गया था. सत्ता जाने के बाद भी सीएम आवास को खाली करने में राबड़ी देवी ने करीब एक साल लगा दिया था. 

दरअसल, यह किस्सा 2005 का है. 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू-राबड़ी सरकार को जनता ने अलविदा कर दिया था और 24 नवम्बर 2005 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके थे. नई सरकार में राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते 10, सर्कुलर रोड वाला आवास आवंटित हुआ. नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए 1, अणे मार्ग व्याकुल था, लेकिन राबड़ी-लालू वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे. बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से राबड़ी देवी को कई बार आवास खाली करने का नोटिस मिला, लेकिन वे उसे इग्नोर मारती रहीं. राबड़ी-लालू के लिए सीएम आवास छोड़ना इतना भी आसान नहीं था. उन्होंने वहां अपना कार्यालय के अलावा 200 गायों की गौशाला और खेती-बाड़ी इत्यादि कई काम फैला रखे थे, जिन्हें समेटने में वक्त तो लगना ही था.

इसी बीच एक मीडिया चैनल ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि वह सीएम आवास में कब शिफ्ट हो रहे हैं? इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि लोगों को घर खाली करने के बारे में कहना पड़ रह है. दिल्ली और दूसरे राज्यों में ऐसे मौकों पर नेता खुद ही घर खाली कर देते हैं. सीएम नीतीश के इस इंटरव्यू के बाद भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को बहुत ही सख्त शब्दों में नोटिस भेजा. इसमें लिखा था- 'आपको चेतावनी दी जाती है कि 7 दिनों के अंदर 1, अणे मार्ग आवास खाली करना होगा, अन्यथा आपको जबरन बेदखल किया जाएगा.' इस नोटिस को पढ़कर लालू यादव काफी नाराज हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री के लिए चेतावनी, जबरन, बेदखल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, अंत में राबड़ी-लालू ने बंगला खाली कर दिया.

जब नीतीश कुमार वहां शिफ्ट हुए तो देखा कि घर में जगह-जगह पर छोटी-छोटी पुड़िया रखी हुई हैं. कैंपस से दो फीट मिट्टी भी काट कर ले जायी गयी है. हालांकि, उन्होंने बाद में बंगले को अपने हिसाब से तैयार करवाया. जहां लालू की गौशाला थी, वहां टीन शेड डलवाकर जनता दरबार की व्यवस्था की गई. जहां खेती-बाड़ी होती थी. वहां बागवानी लगाई गई. कुछ दिनों बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार से हंसते हुए बताया कि हम मुख्यमंत्री आवास में भूत छोड़ कर आये थे. जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता. 

