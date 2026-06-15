Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /Rabri Devi Bungalow: खत्म हुआ अल्टीमेटम, अब क्या करेगी सरकार? राबड़ी देवी ने अब तक खाली नहीं किया बंगला

Rabri Devi Bungalow: खत्म हुआ अल्टीमेटम, अब क्या करेगी सरकार? राबड़ी देवी ने अब तक खाली नहीं किया बंगला

Bihar Politics: बिहार सरकार के सख्त आदेश के बाद भी राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं किया है. भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. वहीं, राजद ने कहा कि ये मुद्दा इतना भी बड़ा नहीं है, जितना दिखाया जा रहा है.

Written BySunny KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:18 PM IST
Rabri Devi Bungalow: खत्म हुआ अल्टीमेटम, अब क्या करेगी सरकार? राबड़ी देवी ने अब तक खाली नहीं किया बंगला
Image Credit: राबड़ी देवी बंगला विवाद (फाइल फोटो)

About the Author

Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना में भीषण गर्मी: कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूल 20 जून तक बंद, DM ने जारी किया आदेश
patna school closed4 min ago
2
patna news19 min ago
3
Anant Singh32 min ago
4
Prince Yadav32 min ago
5
Rabri Devi Bungalow52 min ago