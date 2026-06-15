/Rabri Devi Bungalow: खत्म हुआ अल्टीमेटम, अब क्या करेगी सरकार? राबड़ी देवी ने अब तक खाली नहीं किया बंगला

वहीं, जेडीयू ने राबड़ी देवी से दूसरे बंगले में शिफ्ट होने की गुजारिश की है. जेडीयू प्रवक्ता महेश दास ने कहा कि माननीय राबड़ी देवी जी को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है और आज उसका अंतिम दिन भी है, तो हम यही आग्रह करेंगे कि उन्हें जो बंगला आवंटित किया गया है, उसमें शिफ्ट हो जाएं. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नोटिस दिया जा चुका है. कानून सबके लिए बराबर होता है. जनता ने तो राजनीतिक पैकेजिंग कर ही दिया, फिर मकान से किस बात का मोह. जेडीयू ने कहा कि पटना में उनकी खुद की दौलत 480 करोड़ रुपये की है, जहां मन करे वहां रहें.