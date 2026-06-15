/Rabri Devi Bungalow: खत्म हुआ अल्टीमेटम, अब क्या करेगी सरकार? राबड़ी देवी ने अब तक खाली नहीं किया बंगला

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Rabri Devi Bungalow: बिहार की राजनीति में दशकों तक सत्ता का केंद्र रहा पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू परिवार का ठिकाना नहीं रहेगा. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का अल्टीमेटम आज (सोमवार, 15 जून) समाप्त हो रहा है. बिहार सरकार के सख्त आदेश के बाद भी लालू परिवार ने बंगला खाली नहीं किया है. राबड़ी देवी ने तो ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था. उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा था कि सम्राट चाहें तो पूरी फोर्स बुला लें, लेकिन बंगला खाली नहीं किया जाएगा.
इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि यह मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति का है. यह सरकारी संपत्ति किसी की अपनी नहीं है. बिहार में सरकार की नीति स्पष्ट है और सरकारी संपत्ति पर नियम सभी के लिए समान है. लालू परिवार ने आवास खाली करने की बात कही है, तो उनको अपने वचन का सम्मान करना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. वर्षों तक सरकारी संपत्ति को अपना समझने वालों को समझना होगा कि बिहार बदल चुका है.
वहीं, जेडीयू ने राबड़ी देवी से दूसरे बंगले में शिफ्ट होने की गुजारिश की है. जेडीयू प्रवक्ता महेश दास ने कहा कि माननीय राबड़ी देवी जी को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है और आज उसका अंतिम दिन भी है, तो हम यही आग्रह करेंगे कि उन्हें जो बंगला आवंटित किया गया है, उसमें शिफ्ट हो जाएं. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नोटिस दिया जा चुका है. कानून सबके लिए बराबर होता है. जनता ने तो राजनीतिक पैकेजिंग कर ही दिया, फिर मकान से किस बात का मोह. जेडीयू ने कहा कि पटना में उनकी खुद की दौलत 480 करोड़ रुपये की है, जहां मन करे वहां रहें.
उधर, इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ये मुद्दा इतना भी बड़ा नहीं है, जितना दिखाया जा रहा है. टेंडर माफिया के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सरकार प्रशासन और जिनको आवास आवंटित हुआ है. उनके बीच के मामले को सिर्फ दिखाया जा रहा है. बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड का बंगला अब बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है.
इसके बदले सरकार ने राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते पटना के पॉश हार्डिंग रोड इलाके में 39 नंबर का बंगला आवंटित किया है. अगर राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं किया तो सरकार की ओर से बल प्रयोग किया जा सकता है. हालांकि, लालू परिवार ने शिफ्टिंग की तैयारियां तेज कर दी हैं. हाल ही में राबड़ी देवी खुद कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी बंगले का निरीक्षण करने पहुंची थीं.