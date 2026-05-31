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Rabri Devi Bungalow: राबड़ी देवी की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं छोड़ रहे थे बंगला, जानें फिर उनके साथ क्या हुआ था?

Rabri Devi Bungalow Controversy: बंगला विवाद में अगर राबड़ी देवी अपने रुख पर अड़ी रहीं तो उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा जैसा ही सलूक हो सकता है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि कभी कुशवाहा ने भी इसी तरह की स्थिति पैदा कर दी थी, तब शासन-प्रशासन की ओर से उन्हें जबरन आवास से बाहर निकाला गया था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 11:20 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Rabri Devi Bungalow Row: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है. राबड़ी देवी ने तो साफ कह दिया है कि वे 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं करेंगी. उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया कि सम्राट चाहें तो पूरी फोर्स बुला लें, बंगला खाली नहीं होगा. उनके इस बयान से जाहिर है कि इस मामले में आगे बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है. पूर्व मुख्यमंत्री के बयान के तुरंत बाद सरकार ने पटना पुलिस को सरकारी आवास खाली करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी और पुलिस ने भी राबड़ी देवी को 15 दिन के अंदर बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दिया है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर राबड़ी देवी अपने रुख पर अड़ी रहीं तो उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा जैसा ही सलूक हो सकता है.

दरअसल, कभी ऐसी ही परिस्थिति उपेंद्र कुशवाहा ने पैदा कर दी थी. यह किस्सा साल 2008 का है. उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास (30, बेली रोड) को खाली करने के लिए भयंकर विवाद हुआ था. यह बंगला उन्हें साल 2004 में बतौर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अलॉट हुआ था. 2005 का विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा हार गए, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बन जाने के चलते उपेंद्र कुशवाहा ने बंगला खाली नहीं किया और उसी में रहते रहे. साल 2007 में कुशवाहा और नीतीश कुमार के रिश्तों में दरार आ गई और उन्हें जेडीयू से बाहर कर दिया गया. इसके बाद साल 2008 में कुशवाहा ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी ज्वाइन कर ली और प्रदेश अध्यक्ष बन गए. 

इसके बाद जून 2008 को बिहार के निर्माण विभाग ने कुशवाहा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया. नोटिस में कहा गया कि वे साल 2005 से अवैध रूप से सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तत्काल इसे खाली कर देना चाहिए. वहीं कुशवाहा ने बंगला खाली करने की बजाय सरकार से इसकी कीमत बताने को कहा. बार-बार नोटिस मिलने पर उन्होंने तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार से भी यही अनुरोध किया, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने साफ कहा कि पूर्व विधायकों को सरकारी आवास बेचने का कोई प्रावधान नहीं है, लिहाजा बंगला खाली करना होगा. इसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने सरकारी बंगला खाली नहीं किया.

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ये भी पढ़ें- Bihar Politics: राबड़ी देवी के बंगले का विवाद गहराया, सिर्फ 15 दिन की मिली मोहलत

तब बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने पटना पुलिस को बंगला खाली कराने का आदेश दिया. 16 मई 2008 मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स बंगला खाली कराने पहुंची तो कुशवाहा घर पर मौजूद नहीं थे. उनकी पत्नी ने 3 दिन की मोहलत मांगी. इसके बाद भी कुशवाहा ने बंगला खाली नहीं किया था. इसके बाद भी कई बार मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स बंगला खाली कराने पहुंची, लेकिन कुशवाहा हर बार आवास पर नहीं मिले, लिहाजा बंगला खाली कराने की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती रही. अंत में 17 अगस्त 2008 को एक बार फिर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स 30, बेली रोड पहुंची और बंगला खाली करा दिया. इसके बाद कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उनकी गैरमौजूदगी में पटना पुलिस ने उनके परिजनों संग दुर्व्यवहार किया और उनके सामान को सड़क पर फेंक दिया. इस वजह से उन्हें अपने परिवार के साथ होटल में रहना पड़ा.

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