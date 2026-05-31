Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3233688
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Rabri Devi Bungalow: राबड़ी देवी ने नहीं छोड़ा 10 सर्कुलर रोड बंगला तो सम्राट सरकार के पास क्या होंगे विकल्प?

Rabri Devi Bungalow Latest News: राबड़ी देवी के रुख से लगता है कि उन्होंने 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के आदेश को अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है. उनके रुख के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. अब इस मामले में कई कानूनी दांव-पेंच देखने को मिल सकते हैं.

|Last Updated: May 31, 2026, 07:27 AM IST

Trending Photos

राबड़ी देवी-सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
राबड़ी देवी-सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

Rabri Devi Bungalow Row: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने से साफ इनकार करके सियासी पारे को काफी चढ़ा दिया है. सत्तापक्ष के अनुसार राबड़ी देवी हठधर्मिता कर रही हैं, जबकि राजद इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है. वहीं राबड़ी देवी के रुख से अब यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब इसमें कानूनी दांव-पेंच भी देखने को मिलने वाले हैं. सरकार की ओर से पटना पुलिस से मदद मांगी है और पुलिस ने भी राबड़ी देवी को 15 दिन में बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है. अब सवाल यह है कि अगर राबड़ी देवी अपने स्टैंड पर कायम रहती हैं और पटना पुलिस की नोटिस को भी नजरअंदाज कर दिया तो आगे क्या होगा?

सरकार के पास क्या विकल्प होंगे?

कानूनी जानकारों के मुताबिक, अगर राबड़ी देवी ने हठधर्मिता दिखाई तो सरकार के पास बल प्रयोग करने का अधिकार खुला है. कानूनविदों के अनुसार, सत्ता परिवर्तन या नए आवंटन की स्थिति में सरकारी आवास खाली कराना एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है. अगर कोई आवंटी निर्धारित अवधि के बाद भी आवास नहीं छोड़ता है तो संबंधित विभाग उसे अनधिकृत कब्जाधारी मानते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

राबड़ी देवी पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

अगर राबड़ी देवी अपने रुख पर अड़ीं रहीं तो बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से ‘बिहार पब्लिक प्रेमाइसेस (इविक्शन) एक्ट’ (Bihar Public Premises Eviction Act) के तहत कार्रवाई की जा सकती है. कानून के अनुसार, सरकार की ओर से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है. अगर उन्होंने नोटिस पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो बेदखली की कार्रवाई और जुर्माने जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. वहीं राजद इस मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और इस बेदखली के आदेश पर ‘स्टे ऑर्डर’ लेने का प्रयास कर सकती है. अगर कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो राबड़ी देवी को कुछ समय की मोहलत मिल जाएगी. हालांकि, उन्हें बंगला हर हाल में खाली करना पड़ेगा.

TAGS

Rabri Devi BungalowRabri DeviSamrat Choudhary

Trending news

Rabri Devi Bungalow
राबड़ी देवी ने नहीं छोड़ा बंगला तो सम्राट सरकार के पास क्या होंगे कानूनी विकल्प?
Rabri Devi Bungalow
Bihar Politics: राबड़ी देवी के बंगले का विवाद गहराया, सिर्फ 15 दिन की मिली मोहलत
Muzaffarpur News
4 रात पति के साथ, 5वें दिन कैश और जेवरात लेकर प्रेमी संग फरार हुई नवविवाहिता
Gaya News
गया में अनोखी मिसाल: घर से भागे थे काजल और कुंदन, गुस्सा छोड़ परिवारों ने मंदिर में
Madhepura news
मधेपुरा: 9 महीने की बच्ची से रेप के दोषी को उम्रकैद, 8 साल बाद मिला न्याय
Patna police
पटना पुलिस की चूक: विशेष निगरानी में था आरोपी, बहादुरपुर थाने से हथकड़ी समेत फरार
Minister Nandkishore Ram
रामनगर CHC में बड़ा घोटाला, औचक निरीक्षण पर पहुंचे मंत्री नंदकिशोर राम भड़के
Madhubani road accident
मधुबनी: NH 227 पर चकनाचूर हुईं दो मोटरसाइकिलें, 5 लोगों की दर्दनाक मौत
Jehanabad news
जहानाबाद: नर्तकी के साथ देसी कट्टा लहराकर ठुमके लगाते युवक का वीडियो वायरल
Bettiah News.
बेतिया नगर निगम में बड़ा उलटफेर: सशक्त स्थाई समिति चुनाव में महापौर गुट की करारी हार