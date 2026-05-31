Rabri Devi Bungalow: राबड़ी देवी ने नहीं छोड़ा 10 सर्कुलर रोड बंगला तो सम्राट सरकार के पास क्या होंगे विकल्प?

Rabri Devi Bungalow Row: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने से साफ इनकार करके सियासी पारे को काफी चढ़ा दिया है. सत्तापक्ष के अनुसार राबड़ी देवी हठधर्मिता कर रही हैं, जबकि राजद इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है. वहीं राबड़ी देवी के रुख से अब यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब इसमें कानूनी दांव-पेंच भी देखने को मिलने वाले हैं. सरकार की ओर से पटना पुलिस से मदद मांगी है और पुलिस ने भी राबड़ी देवी को 15 दिन में बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है. अब सवाल यह है कि अगर राबड़ी देवी अपने स्टैंड पर कायम रहती हैं और पटना पुलिस की नोटिस को भी नजरअंदाज कर दिया तो आगे क्या होगा?

सरकार के पास क्या विकल्प होंगे?

कानूनी जानकारों के मुताबिक, अगर राबड़ी देवी ने हठधर्मिता दिखाई तो सरकार के पास बल प्रयोग करने का अधिकार खुला है. कानूनविदों के अनुसार, सत्ता परिवर्तन या नए आवंटन की स्थिति में सरकारी आवास खाली कराना एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है. अगर कोई आवंटी निर्धारित अवधि के बाद भी आवास नहीं छोड़ता है तो संबंधित विभाग उसे अनधिकृत कब्जाधारी मानते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

राबड़ी देवी पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

अगर राबड़ी देवी अपने रुख पर अड़ीं रहीं तो बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से ‘बिहार पब्लिक प्रेमाइसेस (इविक्शन) एक्ट’ (Bihar Public Premises Eviction Act) के तहत कार्रवाई की जा सकती है. कानून के अनुसार, सरकार की ओर से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है. अगर उन्होंने नोटिस पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो बेदखली की कार्रवाई और जुर्माने जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. वहीं राजद इस मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और इस बेदखली के आदेश पर ‘स्टे ऑर्डर’ लेने का प्रयास कर सकती है. अगर कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो राबड़ी देवी को कुछ समय की मोहलत मिल जाएगी. हालांकि, उन्हें बंगला हर हाल में खाली करना पड़ेगा.