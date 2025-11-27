Rabri Devi Bungalow: घोर संकट आन खड़ा हुआ है! इसलिए 10 सर्कुलर रोड पर 'मुट्ठी भींचे' पड़े हैं लालू-राबड़ी

Rabri Devi Bungalow Row: राजद पार्टी ने राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली करने से साफ इनकार कर दिया है. कुछ लोग इसे इमोशनल अटैचमेंट बता रहे हैं, तो कुछ लोगों को इसमें सियासी कारण नजर आ रहा है.
Rabri Devi Bungalow Row: बिहार की पूर्व सीएम और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. सरकार ने उन्हें 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का नोटिस भेजा है. उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला अलॉट किया गया है. इसके बावजूद ने राजद पार्टी ने बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया है. इस मामले को लेकर खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है. राजद का कहना है कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है और उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे. इस पर बिहार बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि रस्सी जल गई, लेकिन ऐंठन अभी तक नहीं गई. बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा. इस बयानबाजी के बीच सवाल यह है कि लालू परिवार आखिर इस बंगले को खाली क्यों नहीं करना चाहता है?
कुछ लोग इसे इमोशनल अटैचमेंट बता रहे हैं. उनका कहना है कि राबड़ी-लालू पिछले 20 सालों से इस बंगले में रह रहे हैं. लालू-राबड़ी के बच्चे इसी बंगले में खेल-कूदकर बड़े हुए है. मीसा और रोहिणी को छोड़कर लालू-राबड़ी के सभी बच्चों की शादी की शहनाई यहीं बजी. लालू ने इसी बंगले में रहकर अपने 4 बच्चों (दो बेटे और दो बेटियों) को बिहार सियासत में लॉन्च किया. जिनमें से रोहिणी आचार्य को छोड़कर तीन बच्चे राजनेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं. हालांकि, बंगला नहीं खाली करने की वजह यह नहीं है, बल्कि इसके पीछे सियासी कारण हैं.
सियासत के जानकारों का कहना है कि अगर राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करके 39 होर्डिंग रोड चलीं गई तो वहां भी ज्यादा दिनों तक टिक पाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. दरअसल, राबड़ी को 10 सर्कुलर रोड बतौर पूर्व सीएम अलॉट हुआ है. जबकि 39 होर्डिंग रोड वाला बंगला विधान परिषद में नेता-प्रतिपक्ष को मिलता है. बिहार चुनाव में राजद के शर्मनाक प्रदर्शन के कारण राबड़ी देवी कितने दिनों तक नेता प्रतिपक्ष रहेंगी, यह कहा नहीं जा सकता है.
बता दें कि बिहार की 75 सदस्यीय विधान परिषद में आरजेडी के फिलहाल 13 सदस्य हैं. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 9 MLC होने ही चाहिए. राजद के पास वर्तमान में 13 MLC हैं. इनमें से 2 सदस्य अगले साल यानी 2026 में रिटायर हो जाएंगे. वहीं 7 सदस्यों का कार्यकाल 2028 में पूरा हो रहा है, जबकि 4 एमएलसी का कार्यकाल 2030 में पूरा होगा. 2030 में रिटायर होने वाले सदस्यों में राबड़ी देवी खुद हैं. इस चुनाव के बाद राजद उस हैसियत में नहीं है कि एक भी सदस्य को वापस ला सके.