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Rabri Devi Bungalow: राबड़ी देवी का क्या होगा नया पता? 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का आज अंतिम दिन, नए घर में सिर्फ 70% हुआ काम

Rabri Devi Bungalow Row: राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का आज आखिरी दिन है. वहीं, नए सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड का काम अभी 70% ही पूरा हो पाया है. ऐसे में लालू-राबड़ी के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:55 AM IST
Rabri Devi Bungalow: राबड़ी देवी का क्या होगा नया पता? 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का आज अंतिम दिन, नए घर में सिर्फ 70% हुआ काम
Image Credit: Zee MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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