/Rabri Devi Bungalow: राबड़ी देवी का क्या होगा नया पता? 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का आज अंतिम दिन, नए घर में सिर्फ 70% हुआ काम

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Rabri Devi Bungalow: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सियासी घमासान जारी है. भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का आज आखिरी दिन है. हालांकि, लालू परिवार का नया ठिकाना क्या होगा, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है. जानकारी के मुताबिक, नए सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड का काम अभी 70% ही पूरा हो पाया है, जिसके कारण परिवार के वहां शिफ्ट होने की संभावना कम है. ऐसे में लालू-राबड़ी के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.
लालू परिवार की ओर से बंगला खाली करने को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. हालांकि, पिछले दो दिनों कुछ सामान कोटिल्य नगर वाले नव निर्मित भवन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर जरूर भेजे जा रहे हैं. रविवार (28 जून) की देर शाम से ही 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से सामानों की शिफ्टिंग देखने को मिल रही है. जानकारी के मुताबिक, 10 सर्कुलर रोड बंगले में लगे CCTV कैमरे समेत कई सामान हटाए जा चुके हैं. राबड़ी देवी का सारा सामान कौटिल्यनगर के मकान में रखा जा रहा है.
दूसरी ओर, 39 हार्डिंग रोड आवास पर भी काम जारी है. इससे यह साफ नहीं हो पा रहा है कि लालू-राबड़ी का अगला पता क्या होने वाला है. वहीं, आवास छोड़ने से पहले रबड़ी देवी की ओर से भवन निर्माण विभाग से सामानों की लिस्ट मांगी गई है. उन्होंने कहा कि वह सरकारी सामान का मिलान कर आवास खाली करेंगी, ताकि बाद में सवाल खड़े नहीं हो. इस मामले पर राजद का कहना है कि राबड़ी देवी का उद्देश्य हैंडओवर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है. वह चाहती हैं कि बंगला खाली करते समय किसी तरह का प्रशासनिक या कानूनी विवाद न हो.
राबड़ी देवी ने पत्र में यह भी लिखा है कि उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में निर्माण कार्य पूरा होने की आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं मिली है. इसके बावजूद उन्होंने भरोसा दिलाया है कि तय समय के भीतर पुराना आवास खाली कर दिया जाएगा.