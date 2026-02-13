'इस्तीफा दें सम्राट चौधरी!' राबड़ी देवी का बड़ा हमला; पूछा- 24 घंटे में सजा दिलाने वाला वादा अब कहां गया?

Rabri Devi Vs Samrat Choudhary: बिहार में बढ़ते अपराध खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है. इस मामले में विधान परिषद का पोर्टिको शुक्रवार (13 फरवरी) को नारों और विरोध प्रदर्शन से गूंज उठा. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी (RJD) विधायकों और पार्षदों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को जमकर घेरा. राबड़ी देवी ने सीधे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस पुराने बयान को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने अपराधियों को 24 घंटे में सजा दिलाने की बात कही थी. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह (सम्राट चौधरी) अपनी ही बात खरे नहीं उतर सके, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.

सम्राट चौधरी इस्तीफा कब देंगे- राबड़ी देवी

राबड़ी देवी ने तीखे लहजे में कहा कि बिहार का कोई भी जिला अब सुरक्षित नहीं है. राबड़ी देवी ने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि अपराधी को 24 घंटे में पकड़कर सजा दिलवाएंगे, नहीं तो इस्तीफा देंगे. आज हर दिन मर्डर, लूट और बलात्कार हो रहा है, तो सम्राट चौधरी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सरकार में अपराध रोकने वाला कोई नहीं है, अपराधी बेलगाम हैं और आम जनता त्रस्त है.

'राम राज' बनाम 'जंगल राज' की नई बहस

उधर आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने फुलवारी शरीफ की उस दर्दनाक घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक लड़की को छत से फेंक दिया गया. सिद्दीकी ने कहा कि हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि जिसे ये 'राम राज' कह रहे हैं, वो असल में क्या है? अपराध की तादाद दिन-ब-दिन बढ़ रही है और सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. विपक्ष ने हत्या, लूट और डकैती के बढ़ते मामलों को लेकर सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है.

Z Bihar एनालिसिस: क्यों गरमाई है सियासत?

यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी पॉलिटिकल टाइमिंग है.

पूर्णिया कोर्ट धमकी कनेक्शन: जैसे ही पूर्णिया कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की खबर आई, विपक्ष ने उसे 'लॉ एंड ऑर्डर' की विफलता का सबसे बड़ा सबूत बना दिया.

सम्राट चौधरी का घेराव: सम्राट चौधरी बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैं. उनके इस्तीफे की मांग कर आरजेडी सीधे नीतीश कुमार के 'सुशासन' के दावों पर चोट कर रही है.