Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3016318
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी ने की जज बदलने की मांग, कल हो सकती है सुनवाई

IRCTC Scam Rabri Devi Demands Change Judge: IRCTC घोटाला मामले में आरोपी राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने को बदलने की मांग की है. मंगलवार को राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई होनी है. अब देखना होगा कि क्या अदालत राबड़ी देवी की अर्जी स्वीकार करती है या इसे खारिज कर देती है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 12:56 PM IST

Trending Photos

राबड़ी देवी
राबड़ी देवी

IRCTC घोटाला मामले में बड़ी खबर आ रही है. इस घोटाले की आरोपी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने को बदलने की मांग की है. जानकारी के मुताबिक, इस अर्जी पर मंगलवार (25 नवंबर) को सुनवाई संभव है. बता दें कि इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं. अक्टूबर महीने में ही जज विशाल गोगने ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को दोषी मानते हुए आरोप तय किए थे. कोर्ट ने उस दौरान कहा था कि लालू यादव की जानकारी में ही यह साजिश रची गई और उनके परिवार को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचाया गया. कोर्ट ने इस मामले की हर रोज सुनवाई करने के आदेश दिए थे.

रोजाना सुनवाई के खिलाफ लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने एक याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में यह आता है कि वह मामलों की लिस्टिंग, सुनवाई की तारीखें और उनकी निरंतरता का फैसला करे. यह प्रक्रिया मामले की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता, आरोपियों और गवाहों की संख्या सहित कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय की जाती है.

ये भी पढ़ें- बिहार को मिल सकती है पहली महिला स्पीकर, BJP की इस दिग्गज नेत्री का नाम चर्चा में

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद अब राबड़ी देवी ने जज बदलने की मांग की है. अब देखना होगा कि क्या अदालत राबड़ी देवी की अर्जी स्वीकार करती है या इसे खारिज कर देती है. नियमों के मुताबिक किसी केस के मामले में कोई भी आरोपी पक्ष जज चेंज की मांग या केस को ट्रांसफर करने की मांग कर सकता है. पहले भी कई बार ऐसे मामले आए हैं. सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में ऐसा हो चुका है. इस पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है. विरोधी इसे राजनीतिक बचाव की कोशिश बता रहे हैं तो वहीं राजद समर्थक इसे न्यायिक निष्पक्षता की मांग के रूप में देख रहे हैं.

TAGS

Rabri DeviIRCTC scam case

Trending news

Rabri Devi
IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी ने की जज बदलने की मांग, कल हो सकती है सुनवाई
Samastipur News
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ब्लास्ट, कचरे के ढेर में एसिड टैंक फटा, 4 घायल
Bhagalpur News
बारात में लड़कियों को छेड़ रहा था मो. मोजस्सम! विरोध करने पर बारातियों को पीटा
Dhanbad News
ITBP जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, बिहार चुनाव में लगी थी ड्यूटी
PM Awas Yojana Installment Date 2025
PM Awas Yojana: PM आवास योजना के लाभार्थियों को खुशखबरी, शुरु हुआ सर्वे कार्य
aurangabad news
औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों को SVU को क्या-क्या मिला?
Jamui News
जमुई में जंगली हाथी ने मचाया तांडव! 9 साल के बच्चे को किया घायल, बाल-बाल बची जान!
Vande Bharat Express
भागलपुर में वंदे भारत ट्रेन पर फिर से पत्थरबाजी, खिड़कियों के शीशे टूटे
Bihar politics
बिहार को मिल सकती है पहली महिला स्पीकर, BJP की इस दिग्गज नेत्री का नाम चर्चा में
Jharkhand news
1971 की जंग में देश के लिए शहीद हुए थे माइकल मिंज, दाने-दाने का मोहताज हुआ परिवार!