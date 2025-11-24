IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी ने की जज बदलने की मांग, कल हो सकती है सुनवाई

IRCTC घोटाला मामले में बड़ी खबर आ रही है. इस घोटाले की आरोपी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने को बदलने की मांग की है. जानकारी के मुताबिक, इस अर्जी पर मंगलवार (25 नवंबर) को सुनवाई संभव है. बता दें कि इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं. अक्टूबर महीने में ही जज विशाल गोगने ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को दोषी मानते हुए आरोप तय किए थे. कोर्ट ने उस दौरान कहा था कि लालू यादव की जानकारी में ही यह साजिश रची गई और उनके परिवार को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचाया गया. कोर्ट ने इस मामले की हर रोज सुनवाई करने के आदेश दिए थे.

रोजाना सुनवाई के खिलाफ लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने एक याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में यह आता है कि वह मामलों की लिस्टिंग, सुनवाई की तारीखें और उनकी निरंतरता का फैसला करे. यह प्रक्रिया मामले की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता, आरोपियों और गवाहों की संख्या सहित कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय की जाती है.

इसके बाद अब राबड़ी देवी ने जज बदलने की मांग की है. अब देखना होगा कि क्या अदालत राबड़ी देवी की अर्जी स्वीकार करती है या इसे खारिज कर देती है. नियमों के मुताबिक किसी केस के मामले में कोई भी आरोपी पक्ष जज चेंज की मांग या केस को ट्रांसफर करने की मांग कर सकता है. पहले भी कई बार ऐसे मामले आए हैं. सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में ऐसा हो चुका है. इस पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है. विरोधी इसे राजनीतिक बचाव की कोशिश बता रहे हैं तो वहीं राजद समर्थक इसे न्यायिक निष्पक्षता की मांग के रूप में देख रहे हैं.