Bihar News: महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पर सदन में गरजीं राबड़ी देवी, शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा आश्वासन

पटना: बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और एमएलसी राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों के लिए 'होम डिस्ट्रिक्ट' (गृह जिला) में ट्रांसफर की मांग करते हुए सरकार को उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों की याद दिलाई.

राबड़ी देवी ने सदन में क्या कहा?

पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में जोर देते हुए कहा, 'महिला शिक्षकों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है. उन्हें दूसरे जिलों में जाकर ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है. सरकार को चाहिए कि महिला शिक्षकों का तबादला उनके गृह जिले में ही किया जाए ताकि वे अपनी ड्यूटी और परिवार के बीच संतुलन बना सकें.'

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार का रुख: शिक्षा मंत्री का जवाब

राबड़ी देवी के इस सवाल पर सदन में मौजूद शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य की चिंता जायज है और सरकार निश्चित तौर पर इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्ताव

यह भी पढ़ें: सम्राट चौधरी जी! बुलडोजर से अतिक्रमण तो हट गया, पर अपराध कब हटेगा?