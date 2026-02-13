Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3108382
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar News: महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पर सदन में गरजीं राबड़ी देवी, शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा आश्वासन

Female Teacher Transfer: बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों के गृह जिला ट्रांसफर का मुद्दा उठाया. शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन. जानें बिहार शिक्षक तबादला नीति पर ताजा अपडेट.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:27 PM IST

Trending Photos

महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पर सदन में गरजीं राबड़ी देवी
महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पर सदन में गरजीं राबड़ी देवी

पटना: बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और एमएलसी राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों के लिए 'होम डिस्ट्रिक्ट' (गृह जिला) में ट्रांसफर की मांग करते हुए सरकार को उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों की याद दिलाई.

राबड़ी देवी ने सदन में क्या कहा?

पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में जोर देते हुए कहा, 'महिला शिक्षकों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है. उन्हें दूसरे जिलों में जाकर ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है. सरकार को चाहिए कि महिला शिक्षकों का तबादला उनके गृह जिले में ही किया जाए ताकि वे अपनी ड्यूटी और परिवार के बीच संतुलन बना सकें.'

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार का रुख: शिक्षा मंत्री का जवाब

राबड़ी देवी के इस सवाल पर सदन में मौजूद शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य की चिंता जायज है और सरकार निश्चित तौर पर इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्ताव

यह भी पढ़ें: सम्राट चौधरी जी! बुलडोजर से अतिक्रमण तो हट गया, पर अपराध कब हटेगा?

TAGS

Rabri DeviBihar NewsFemale Teacher Transfer

Trending news

phulwari sharif case
फुलवारी शरीफ कांड में हत्या और POCSO एक्ट के तहत FIR, जांच करने खुद पहुंचे पटना SSP
Rabri Devi
महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पर सदन में गरजीं राबड़ी देवी, शिक्षा मंत्री ने दिया भरोसा
Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर: थाने के चक्कर छोड़िए, WhatsApp पर पाइए अपनी चोरी हुई मोबाइल और गाड़ी!
CBI
पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड को CBI ने किया टेकओवर, डॉ. अनु कुमारी ने सौंपे सारे दस्तावेज
Karpuri Thakur Kisan Samman Nidhi
कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि 2026: कैसे और किसे मिलेगा इसका लाभ, यहां जानें सबकुछ
MP Pappu Yadav
BREAKING: जेल से बाहर आएंगे पप्पू यादव! पटना की निचली अदालत से 3 मामलों में मिली बेल
Samastipur News
रेलवे ट्रैक पर मिले महिला-नवजात के शव का खौफनाक सच, अवैध संबंध के शक में पति ने रची
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी जी! बुलडोजर से अतिक्रमण तो हट गया, पर अपराध कब हटेगा?
Vikram Sharma Murder
विक्रम सिंह हत्या: जमशेदपुर के गुरु-शिष्य की खूनी दास्तां और उसके अंत की पूरी कहानी
bihar holi special train
होली स्पेशल ट्रेनें 2026 लिस्ट: बिहार-यूपी के लिए 285 नई ट्रेनें