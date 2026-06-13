Diamond Bangle Controversy: 'लौंडा नाच' में 'हीरे का कंगन' देकर राबड़ी देवी ने बढ़ाया सियासी पारा! BJP-JDU के सवालों पर RJD की सफाई

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Rabri Devi Diamond Bangle Controversy: 'लौंडा नाच' में राबड़ी देवी की ओर से गायक छोटू छलिया को 'हीरे का कंगन' दिए जाने पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है. इस मामले में जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होनी चाहिए. जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में महंगे उपहार दिए जाने को लेकर विभिन्न प्रकार के दावे और सवाल सामने आते हैं, तो तथ्यों की निष्पक्ष जांच आवश्यक और स्वाभाविक हो जाती है. यह किसी पर आरोप लगाने का विषय नहीं है, बल्कि सच सामने लाने की प्रक्रिया है.
जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि अगर गहनों की कीमत, उनकी खरीद का स्रोत, भुगतान के माध्यम और कर (टैक्स) संबंधी नियमों के अनुपालन को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, तो संबंधित एजेंसियों को इसकी जांच कर सच्चाई जनता के सामने रखनी चाहिए. लोकतंत्र में पारदर्शिता ही सबसे बड़ा आधार है. इसलिए पारदर्शिता से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें जनता के समक्ष रखा जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की भ्रम या आशंका की स्थिति न रहे.
वहीं, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर ने कहा कि हम कलाकारों का पूरा सम्मान करते हैं. उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है. यहां प्रश्न कलाकारों के सम्मान का नहीं, बल्कि उन्हें दिए गए महंगे आभूषण का है. राबड़ी देवी ने उपहार स्वरूप प्रदान किया. जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के परिवार पर वर्षों से आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, तब पारदर्शिता और जवाबदेही के तहत यह बताना उनका नैतिक दायित्व बनता है कि यह महंगा कंगन कहां से आया? इसकी खरीद कैसे हुई और इसका स्रोत क्या है? कलाकारों के लिए महंगे उपहारों से अधिक महत्वपूर्ण उनके हित में किए जाने वाले कार्य हैं, जिन पर NDA सरकार लगातार काम कर रही है.
राबड़ी देवी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इतना महंगा उपहार देने के लिए उनके पास यह आभूषण कहां से आया? सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई वस्तु उपहार में देने से पहले कई बार सोचता है. ऐसे में यदि इतना मूल्यवान उपहार दिया गया है, तो उसके स्रोत और वैधता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए. यह विषय पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़ा है, और इसकी निष्पक्ष जांच होना स्वाभाविक है ताकि तथ्य जनता के सामने स्पष्ट हो सकें.
कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा बिहार के वास्तविक चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार की जा रही है. एनडीए के नेता उन विवादों को उछालने में लगे हैं, जिनका जनता की मूल समस्याओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है. पहले बंगला विवाद, फिर सुरक्षा विवाद और अब कंगन को लेकर नया विवाद खड़ा किया गया है. सवाल यह है कि इन मुद्दों की आम जनता के जीवन में आखिर क्या अहमियत है? जनता जानना चाहती है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और बिहार के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा कब होगी? सुषमा प्रकरण हो, नीट परीक्षा का मामला हो, सिविल सेवा अभ्यर्थियों की समस्याएं हों या बिहार की बेटियों को न्याय दिलाने का प्रश्न, इन गंभीर मुद्दों पर कई नेता मौन क्यों हो जाते हैं?
उधर, इस मामले में राजद प्रवक्ता मधुमंजूरी ने कहा कि आप लोगों की राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब किसी कलाकार को दिए गए सम्मान और उपहार पर भी राजनीति की जा रही है. छोटू छलिया जी को एक कंगन भेंट किया गया. उन्होंने स्वयं कहा कि यह कंगन उनके लिए हीरे के समान है. अब वह कंगन असली है, नकली है, सोने का है, मोती का है या हीरे का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को प्रेम और सम्मान से दिया गया उपहार उसके लिए अनमोल होता है.
राजद प्रवक्ता ने आगे कहा कि दुर्भाग्य है कि आप लोग इस पर भी राजनीति करने में लगे हुए हैं. बिहार के असली मुद्दों पर बात कीजिए. प्राकृतिक आपदा राहत कोष के उपयोग पर सवाल हैं. लोगों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, कई जनहित के मुद्दे लंबित हैं. इन विषयों पर चर्चा करने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे छोटे-छोटे विवाद खड़े किए जा रहे हैं.
रिपोर्ट- प्रिंस कुशवाहा