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Diamond Bangle Controversy: 'लौंडा नाच' में 'हीरे का कंगन' देकर राबड़ी देवी ने बढ़ाया सियासी पारा! BJP-JDU के सवालों पर RJD की सफाई

Rabri Devi Diamond Bangle Controversy: 'लौंडा नाच' में राबड़ी देवी की ओर से गायक छोटू छलिया को 'हीरे का कंगन' दिए जाने पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है. बीजेपी और जेडीयू ने इस मामले में जांच की मांग की है. वहीं, राजद और कांग्रेस ने इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका बताया है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 13, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:47 PM IST
Diamond Bangle Controversy: 'लौंडा नाच' में 'हीरे का कंगन' देकर राबड़ी देवी ने बढ़ाया सियासी पारा! BJP-JDU के सवालों पर RJD की सफाई
Image Credit: छोटू छलिया को राबड़ी देवी ने हीरे का कंगन दिया

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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