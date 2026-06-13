Diamond Bangle Controversy: 'लौंडा नाच' में 'हीरे का कंगन' देकर राबड़ी देवी ने बढ़ाया सियासी पारा! BJP-JDU के सवालों पर RJD की सफाई

कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा बिहार के वास्तविक चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार की जा रही है. एनडीए के नेता उन विवादों को उछालने में लगे हैं, जिनका जनता की मूल समस्याओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है. पहले बंगला विवाद, फिर सुरक्षा विवाद और अब कंगन को लेकर नया विवाद खड़ा किया गया है. सवाल यह है कि इन मुद्दों की आम जनता के जीवन में आखिर क्या अहमियत है? जनता जानना चाहती है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और बिहार के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा कब होगी? सुषमा प्रकरण हो, नीट परीक्षा का मामला हो, सिविल सेवा अभ्यर्थियों की समस्याएं हों या बिहार की बेटियों को न्याय दिलाने का प्रश्न, इन गंभीर मुद्दों पर कई नेता मौन क्यों हो जाते हैं?