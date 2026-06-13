Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /Bihar Police: राबड़ी देवी के पास कहां से आया हीरे का कंगन, जो उन्होंने छोटू छलिया को नजराने में दिया, अब होगी जांच?

Bihar Police: राबड़ी देवी के पास कहां से आया हीरे का कंगन, जो उन्होंने छोटू छलिया को नजराने में दिया, अब होगी जांच?

Lalu Yadav Launda Dance News: लालू यादव के जन्मदिन पर राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित बिहार का पारंपरिक लौंडा नाच के सांस्कृतिक कार्यक्रम में छोटू छलिया ने प्रस्तुति दी थी. इस कार्यक्रम में राबड़ी देवी ने हीरे का कंगन तोहफे में दिया था. इसको लेकर अब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जांच की मांग की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 13, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:33 PM IST
Bihar Police: राबड़ी देवी के पास कहां से आया हीरे का कंगन, जो उन्होंने छोटू छलिया को नजराने में दिया, अब होगी जांच?
Image Credit: छोटू छलिया को राबड़ी देवी ने हीरे का कंगन दिया

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जनकपुर से अयोध्या तक दौड़ेगी 'रामायण सर्किट' ट्रेन! नेपाल बॉर्डर पहुंचे रेलवे आईजी
Railway IG Amaresh Kumar16 min ago
2
Ashirwad Suryavanshi26 min ago
3
JDU40 min ago
4
Ranchi Kumari Palak56 min ago
5
Nalanda News1 hr ago