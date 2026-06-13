/Bihar Police: राबड़ी देवी के पास कहां से आया हीरे का कंगन, जो उन्होंने छोटू छलिया को नजराने में दिया, अब होगी जांच?

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Lalu Yadav Launda Dance Program: राजद अध्यक्ष के लालू यादव के जन्मदिन पर 'लौंडा नाच' का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इतना ज्यादा खुश हो गईं कि उन्होंने गायक छोटू छलिया उर्फ रामशरण यादव को नजराने में 'हीरे का कंगन' का उपहार देने का काम किया. अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी और जेडीयू ने कंगन पर सवालों की झड़ी लगा दी है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ईडी से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग करते हुए पूछा है कि इतना महंगा कंगन राबड़ी देवी कहां से लाईं?
जेडीयू नेता ने कहा कि हमें पहले से अंदेशा है कि राबड़ी आवास में तहखाना है. तहखाने से निकालकर उसे दिया है. राबड़ी देवी बताएं कि हीरे का कंगन कहां से आया? खरीदकर आया है तो क्या उसकी रसीद है? उसका जीएसटी दिया गया है? जेडीयू नेता ने इस मामले में अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख कर राबड़ी देवी द्वारा कलाकार को कंगन उपहार स्वरूप दिए जाने के मामले में जांच करने का अनुरोध पत्र लिखा है. इतना ही नहीं उन्होंने इस मामले में ED से भी जांच करने का अनुरोध किया है.
उधर, हीरे का कंगन लेना छोटू छलिया को भी भारी पड़ सकता है. जेडीयू नेता नीरज कुमार ने साफ कहा कि ऊ जो छोटू छलिया है ना वो राजद का समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हम देखें हैं. कंगन तो दे दिया लेकिन वो फांसी का फंदा तो नहीं हो गया है. हम अब आपको देंगे तो रसीद के साथ देंगे, नहीं तो देंगे तो आपके साथ छल कर रहे हैं.
नीरज कुमार ने कहा कि इनकम टैक्स नोटिस सुनने को तैयार रहिए. ईडी का नोटिस झेलने को तैयार रहिए. इन लोगों को ये सब आता कहां से है? वहीं, विवाद बढ़ता देख राजद MLC सुनील सिंह ने कंगन को आर्टिफिसियल बताया है. सुनील सिंह के इस बयान पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस बार छोटू छलिया के साथ ही छल हो गया? उन्हें हीरे का बताकर आर्टिफिशियल कंगन गिफ्ट में दे दिया गया.