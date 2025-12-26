Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3053874
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Rabri Devi Bungalow: राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू की, रात के अंधेरे में शिफ्ट किया गया कुछ सामान

Rabri Devi Shifted Her Bungalow: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. गुरुवार (25 दिसंबर) की देररात को कुछ सामान बंगले से बाहर निकाला गया है. यह सामान कहां भेजा गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:27 AM IST

Trending Photos

राबड़ी देवी
राबड़ी देवी

Rabri Devi Bungalow Shifted: राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (25 दिसंबर) की देर रात बंगले से कुछ सामान शिफ्ट किया गया है. बताया जा रहा है कि देररात को बंगले में करीब 3 से 4 गाड़ियां दाखिल हुईं और उनमें गमले, पौधे और अन्य सामान लोड किया गया. इसके बाद वे वहां से बाहर निकल गईं. बंगले से कुछ जरूरी सामान को भी शिफ्ट किए जाने की जानकारी मिल रही है. यह सामान कहां भेजा गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है. वहीं पूरा सामान कब तक शिफ्ट हो पाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

बता दें कि लालू-राबड़ी पिछले 20 साल से रह रहे हैं और इसी घर से पार्टी को चलाते रहे हैं. वहीं बिहार सरकार ने अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड की जगह अब 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया है. जिसके बाद भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का निर्देश जारी किया था. जिस पर काफी सियासत देखने को मिली. राजद पार्टी ने तो इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए साफ कहा था कि इस बंगला को खाली नहीं किया जाएगा. उधर सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं की ओर से भी काफी बयानबाजी की जा रही थी. जिसके बाद अब लालू परिवार ने बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- '3 महीने में बिहार छोड़ दो', सम्राट चौधरी की चेतावनी के बाद BJP नेता के परिवार पर हमला

Add Zee News as a Preferred Source

उधर सरकार की ओर से नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों को भी बंगला अलॉट कर दिया है. इसके अनुसार, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को 2 स्टैंड रोड का आवास आवंटित किया गया है, जबकि मंत्री रामकृपाल यादव को 43 हार्डिंग रोड पर आवास दिया गया है. इनके अलावा 26 एम स्‍ट्रैंड रोड का बंगला अब अनुसूचित जाति जनताति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया है. पहले इस बंगले में लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के पास था. उन्हें भी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने इसे खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी.

TAGS

Rabri Devi BungalowRJDLalu Yadav

Trending news

Khesari Lal Yadav
'आदमी से जीत सकता हूं मशीन से नहीं', कहीं खेसारी का इशारा EVM की ओर तो नहीं!
Bihar air pollution
कोहरे की चादर में छिपा सुबह का सूरज, धुंध के साथ बिहार की हवा भी हुई जहरीली!
Purnia News
पादरी ने बहला फुसलाकार कराया था धर्म परिवर्तन, अब 100 से ज्यादा लोगों ने की घर वापसी
Train fare hike
Train Fare Hike: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! आज से महंगा हुआ ट्रेन का किराया
BJP leader Rupak Sahni Murder
BJP नेता को सरेराह गोलियों से भूना, वीडियो में सम्राट चौधरी को खली चुनौती...
Rabri Devi Bungalow
राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू की, रात में शुरू हुई शिफ्टिंग
Bihar Weather
कोहरे के कारण 8 घंटे की देरी से चल रहीं कई ट्रेनें, दानापुर स्टेशन पर यात्री बेहाल
Jamui School Timing
जमुई में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे कक्षा 5 तक के स्कूल
Begusarai News
सरसों के खेत में युवक का गला कटा शव मिलने से हड़कंप, बुधवार से गायब था मृतक
Samastipur News
बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने गई महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा