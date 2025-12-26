Rabri Devi Bungalow: राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू की, रात के अंधेरे में शिफ्ट किया गया कुछ सामान

Rabri Devi Bungalow Shifted: राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (25 दिसंबर) की देर रात बंगले से कुछ सामान शिफ्ट किया गया है. बताया जा रहा है कि देररात को बंगले में करीब 3 से 4 गाड़ियां दाखिल हुईं और उनमें गमले, पौधे और अन्य सामान लोड किया गया. इसके बाद वे वहां से बाहर निकल गईं. बंगले से कुछ जरूरी सामान को भी शिफ्ट किए जाने की जानकारी मिल रही है. यह सामान कहां भेजा गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है. वहीं पूरा सामान कब तक शिफ्ट हो पाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

बता दें कि लालू-राबड़ी पिछले 20 साल से रह रहे हैं और इसी घर से पार्टी को चलाते रहे हैं. वहीं बिहार सरकार ने अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड की जगह अब 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया है. जिसके बाद भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का निर्देश जारी किया था. जिस पर काफी सियासत देखने को मिली. राजद पार्टी ने तो इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए साफ कहा था कि इस बंगला को खाली नहीं किया जाएगा. उधर सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं की ओर से भी काफी बयानबाजी की जा रही थी. जिसके बाद अब लालू परिवार ने बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

उधर सरकार की ओर से नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों को भी बंगला अलॉट कर दिया है. इसके अनुसार, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को 2 स्टैंड रोड का आवास आवंटित किया गया है, जबकि मंत्री रामकृपाल यादव को 43 हार्डिंग रोड पर आवास दिया गया है. इनके अलावा 26 एम स्‍ट्रैंड रोड का बंगला अब अनुसूचित जाति जनताति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया है. पहले इस बंगले में लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के पास था. उन्हें भी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने इसे खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी.