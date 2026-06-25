राबड़ी देवी के नए बंगले 39 हार्डिंग रोड आवास का कलर बदला, भगवा से हुआ हरा रंग

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Rabri Devi Bungalow: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत जारी है. सरकार की ओर से 24 जून को फिर से राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री को 7 दिन के अंदर आवास खाली करने का आदेश जारी किया है. अब लालू परिवार ने भी नए बंगले में शिफ्ट होने का मन बना लिया है. नए आवंटित बंगले 39 हार्डिंग रोड की साफ-सफाई और रंग-रोगन का काम जारी है. जानकारी के मुताबिक, 39 हार्डिंग रोड वाले सरकारी आवास का कलर बदला जा रहा है. इस बंगले को अब भगवा से हरे रंग में तब्दील किया जा रहा है. मुख्य द्वार समेत पूरे घर को हरे रंग में रंगा जा रहा है. पहले ये भगवा रंग में रंगा हुआ था. बता दें कि सरकार ने अब राबड़ी देवी को 39 हॉर्डिंग रोड वाला आवास आवंटित किया है. बीते 20 वर्षों से वह अपने परिवार के साथ 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रही थीं.
बता दें कि हरा रंग राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राजनीतिक पहचान और चुनाव चिन्ह से भी जुड़ा है. ऐसे में बंगले का रंग बदलने को केवल सामान्य पेंटिंग का काम नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है. आवास के मेन गेट को हरा रंग दिया गया है.
सूत्रों के मुताबिक, पेंटिंग पूरी होने के बाद फर्नीचर शिफ्टिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और अन्य काम पूरा किया जाएगा. माना जा रहा है कि जल्द ही राबड़ी देवी इस नए आवास में शिफ्ट हो सकती हैं. उधर, भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का समय दिया है.
भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए पहले भी कई बार पत्र और रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं. विभाग का कहना है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, सरकार पहले ही 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास का आवंटन नंदकिशोर राम के नाम कर चुकी है. हालांकि, राबड़ी देवी द्वारा बंगला खाली नहीं किए जाने के कारण नए आवंटी को अब तक इसका कब्जा नहीं मिल पाया है.