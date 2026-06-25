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राबड़ी देवी के नए बंगले 39 हार्डिंग रोड आवास का कलर बदला, भगवा से हुआ हरा रंग

Rabri Devi Bungalow: लालू परिवार ने भी नए बंगले में शिफ्ट होने का मन बना लिया है. नए आवंटित बंगले 39 हार्डिंग रोड की साफ-सफाई और रंग-रोगन का काम जारी है. नए बंगले का कलर भगवा से हरे रंग में किया जा रहा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 25, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:47 PM IST
राबड़ी देवी के नए बंगले 39 हार्डिंग रोड आवास का कलर बदला, भगवा से हुआ हरा रंग
Image Credit: Zee MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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