राबड़ी देवी के नए बंगले 39 हार्डिंग रोड आवास का कलर बदला, भगवा से हुआ हरा रंग

Rabri Devi Bungalow: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत जारी है. सरकार की ओर से 24 जून को फिर से राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री को 7 दिन के अंदर आवास खाली करने का आदेश जारी किया है. अब लालू परिवार ने भी नए बंगले में शिफ्ट होने का मन बना लिया है. नए आवंटित बंगले 39 हार्डिंग रोड की साफ-सफाई और रंग-रोगन का काम जारी है. जानकारी के मुताबिक, 39 हार्डिंग रोड वाले सरकारी आवास का कलर बदला जा रहा है. इस बंगले को अब भगवा से हरे रंग में तब्दील किया जा रहा है. मुख्य द्वार समेत पूरे घर को हरे रंग में रंगा जा रहा है. पहले ये भगवा रंग में रंगा हुआ था. बता दें कि सरकार ने अब राबड़ी देवी को 39 हॉर्डिंग रोड वाला आवास आवंटित किया है. बीते 20 वर्षों से वह अपने परिवार के साथ 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रही थीं.