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'आवास खाली नहीं करेंगे, सम्राट चाहें तो फोर्स बुला लें...', राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को दी सीधी चुनौती

बिहार की पूर्व सीएम और विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर राजनीति गरमा गई है. राबड़ी देवी ने सम्राट सरकार को सीधी चुनौती देते हुए 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने से साफ इनकार कर दिया है. राबड़ी देवी ने साफ कहा कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे, सम्राट चौधरी चाहें फोर्स बुला लें. राजद नेत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी आएं और बिहार की पूरी फोर्स लगाकर हमारे आवास को खाली कराएं. पूर्व मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान से जाहिर है कि अब इस मामले में काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल सकती है.