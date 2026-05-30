Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3233089
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Trending Photos

राबड़ी देवी (फाइल फोटो)
ब्रेकिंग न्यूज

'आवास खाली नहीं करेंगे, सम्राट चाहें तो फोर्स बुला लें...', राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को दी सीधी चुनौती

बिहार की पूर्व सीएम और विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर राजनीति गरमा गई है. राबड़ी देवी ने सम्राट सरकार को सीधी चुनौती देते हुए 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने से साफ इनकार कर दिया है. राबड़ी देवी ने साफ कहा कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे, सम्राट चौधरी चाहें फोर्स बुला लें. राजद नेत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी आएं और बिहार की पूरी फोर्स लगाकर हमारे आवास को खाली कराएं. पूर्व मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान से जाहिर है कि अब इस मामले में काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल सकती है.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

TAGS

Rabri DeviRabri Devi BungalowBihar politics

Trending news

Damodar Raut
बीस सूत्री की मीटिंग के लिए पटना से वाया ट्रेन समस्तीपुर पहुंचे मंत्री दामोदर
Bihar News
जून में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच जाने से पहले यहां चेक करें छुट्टियों की डेट
Jharkhand news
दुमका-संथाल परगना में बढ़ते घुसपैठ की वजह से बदल रही डेमोग्राफी पर BJP ने चिंता जताई
Jharkhand news
दुमका-संथाल परगना में बढ़ते घुसपैठ की वजह से बदल रही डेमोग्राफी पर BJP ने चिंता जताई
Bihar Bus Fare
महंगाई का अटैकः 01 जून से बिहार में महंगा होगा बस का सफर, 10 से 15% किराया बढ़ेगा
Patna Weather
पटना में मानसून से पहले लगातार 2 दिन होगी भारी बारिश, आंधी-ठनका से तबाही की चेतावनी!
Supaul News
जॉर्डन कमाने गया सुपौल का नौशाद विदेश में गिरफ्तार,परिजनों ने सरकार से मांगी मदद
Vaibhav Suryavanshi
झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एंबेसडर बनेंगे वैभव सूर्यवंशी,इरफान अंसारी की घोषणा
Vaibhav Suryavanshi
झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एंबेसडर बनेंगे वैभव सूर्यवंशी,इरफान अंसारी की घोषणा
Jharkhand Weather
झारखंड में आज भी तूफानी बारिश! 17 जिलों में आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट जारी