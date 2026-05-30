बिहार में सियासी घमासान: राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से किया इनकार, 10 सर्कुलर रोड के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में आज उबाल देखने को मिल रहा है . राजधानी पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली कराने के आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है. भवन निर्माण विभाग ने कल (28 मई, 2026) इसे लेकर नोटिस जारी किया, आज सचिवालय थाने की एसडीपीओ (SDPO) अनु कुमारी भारी पुलिस बल के साथ राबड़ी आवास पहुंचीं.

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज (29 मई, 2026) दोपहर करीब 12 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से पटना वापस लौटीं. वह दिल्ली में अपने पोते और तेजस्वी यादव के बेटे इराज के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गई थीं. पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही राबड़ी देवी ने सरकार के खिलाफ बेहद तल्ख रुख अपनाते हुए सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती दी और कहा कि मुख्यमंत्री जितना चाहें फोर्स बुला लें, लेकिन वह यह आवास खाली नहीं करेंगी. उनके इस बयान के तुरंत बाद ही एसडीपीओ अनु कुमारी पुलिस बल के साथ आवास के भीतर दाखिल हुईं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अनु कुमारी ने राबड़ी देवी से मुलाकात कर नोटिस का हवाला देते हुए उनसे बंगला खाली करने का आग्रह किया.

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काफी देर तक चली इस बातचीत के बाद जब एसडीपीओ बाहर निकलीं, तो उन्होंने मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली और बिना कुछ बोले रवाना हो गईं. बता दें कि ये पूरा विवाद ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का शीर्ष नेतृत्व पटना में नहीं है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस समय अपने इलाज के सिलसिले में बेटे तेजस्वी यादव के साथ सिंगापुर गए हुए हैं. फिलहाल 10 सर्कुलर रोड के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है और इस प्रशासनिक कदम के बाद बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी और तेज भी तेज हो गई है.

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा