'हम लोग चुनाव जीत गए थे, लेकिन...', राबड़ी देवी का 5 करोड़ वाला आरोप, अशोक चौधरी बोले- 25 सीटों पर सिमटने का कारण ढूंढिए

Bihar Politics: बिहार विधान परिषद के बाहर शुक्रवार को राजद के सदस्यों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान राबड़ी देवी ने जमकर सरकार पर तंज कसा और कहा कि केंद्र की सरकार किसानों की आय दुगुना करने की बात करती है. जबकि, बिहार में कृषि रोड मैप में घोटाला हो रहा है. राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में वोट चोरी करके यह सरकार बना है और मुख्यमंत्री तेजस्वी को विधायक खरीदने का आरोप लगा रहे हैं. जबकि, विधायक को पांच-पांच करोड़ देकर ये खरीदते है. सभी राज्य में वोट चोरी कर रहे है. ईवीएम मशीन से चोरी कर रहे है उसे हटा भी नहीं रहे है. बिहार में हम चुनाव जीत गए थे, हमारा वोट चोरी हुआ. नीतीश कुमार और बीजेपी खुद करोड़ों रुपये देकर विधायक खरीदते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं. महाराष्ट्र में क्या हुआ, यह सबने देखा है.

राजनीतिक प्रतिक्रिया

कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि राबड़ी देवी जो बात बोल रही हैं, वो कोई गलत नहीं कह रही हैं. आज तक जदयू हो या भाजपा हो, ये हमेशा खरीद बिक्री का काम ही किया हुआ है. पैसे के बल पर पार्टी को तोड़ने का भी काम ये सब भाजपा और जदयू वाले करते हैं.

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी केस काहे नहीं करती हैं? केस करना चाहिए. अगर आपको बोलने से होगा? आपके... आपके चैनल को बोलने से होगा? नहीं नहीं, राबड़ी देवी आपके चैनल पर बोलेंगी तो उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा. कोर्ट में केस करना चाहिए. साक्ष्य देना चाहिए कि कैसे कहां हमने वोट का चोरी किया है. ऐसे कुछ कुछ बोलने से क्या फायदा है. जनता ने इतनी बुरी तरह से हरा दिया, कहीं न कहीं अपने नीति और नीयत को तो समझना पड़ेगा न, आपकी नीति और नीयत कैसी है.

उन्होंने आगे कहा कि उसपर आपने... आपने कभी किया मंथन? किया क्यों ऐसा हो गया? कि आरजेडी जो इतने लंबे समय तक पिछड़ा अति पिछड़ों की बात करता था, वो इतनी बड़ी पार्टी थी, और मंडल कमीशन के बाद इतना बड़ा उनका प्रादुर्भाव हुआ था. देश के सबसे बड़े नेता में लालू प्रसाद यादव थे, आज सिमट करके 25 पर चले आए, क्या कारण रहा? इनको अपना मंथन करना चाहिए न. तो चोरी हो गया, तो मोरी हो गया, तो भाग गया, तो ये हो गया... ये सब बोलने से क्या फायदा है? आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो जाइए, प्रशांत किशोर की तरह आप भी जाकर कोर्ट में केस करिए.

मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं. इस तरह की भाषा, इस तरह की बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती है. लेकिन आप, मैं और जनता, सभी लोग जानते हैं कि दिग्भ्रमित करने के लिए बोला जा रहा है. पूरी तरह से मैंडेट जो था वो मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार की तरफ था और जनता ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, किसान ने, सभी ने एक तरफा मतदान करके बिहार के प्रत्येक क्षेत्र से ये दिखा दिया कि एनडीए की सरकार के ऊपर विश्वास है.

रूपेंद्र श्रीवास्तव

