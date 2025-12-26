Rabri Devi Bungalow: राजद के विधायक ही नहीं रुतबा भी घटा! पार्टी के इनकार के बावजूद राबड़ी देवी ने खाली किया बंगला

Lalu Yadav Power Center Rabri Awas: राजद अध्यक्ष लालू यादव पिछले 20 साल से जहां बैठकर अपनी पार्टी को चला रहे थे, वह पॉवर सेंटर अब बदल रहा है. दरअसल, उनकी पत्नी यानी पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपना सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
Trending Photos
Rabri Devi Bungalow Shifted: बिहार की सियासत में राजद अध्यक्ष लालू यादव का पॉवर सेंटर अब बदल चुका है. दरअसल, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने गुरुवार (25 दिसंबर) की देररात को अपने सरकारी बंगले को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. गुरुवार की देर रात बंगले से कुछ सामान शिफ्ट किया गया है. यह सामान कहां भेजा गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है. वहीं पूरा सामान कब तक शिफ्ट हो पाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि इससे पहले तक पार्टी की ओर से बंगला नहीं खाली किए जाने की बात कही जा रही थी.