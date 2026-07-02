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राबड़ी देवी ने खाली किया 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला, नई जगह शिफ्ट हुईं पूर्व सीएम

Rabri Devi Government Bungalow: साल 2006 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद '10 सर्कुलर रोड' का बंगला राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था. पिछले 2 दशकों से यह आवास राजद की राजनीति का मुख्य हेडक्वार्टर बना हुआ था.

Written ByPrashant JhaEdited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:21 PM IST
राबड़ी देवी ने खाली किया 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला, नई जगह शिफ्ट हुईं पूर्व सीएम
Image Credit: (File Photo) राबड़ी देवी ने खाली किया 10 सर्कुलर रोड का बंगलाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Prashant Jha

Prashant Jha

प्रशांत पिछले 10 से ज्यादा सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. इन्होंने कई बड़े-बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया है. प्रशांत ने ज़ी न्यूज, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, अमर उजाला, के साथ कई और बड़े संस्थानों में काम किया है. वर्तमान में प्रशांत ZEE राजस्थान न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.  

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