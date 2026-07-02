राबड़ी देवी ने खाली किया 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला, नई जगह शिफ्ट हुईं पूर्व सीएम

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बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने 2 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को '10 सर्कुलर रोड' का सरकारी बंगला खाली कर दिया. राबड़ी देवी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने इस पुराने आशियाने को छोड़कर अब कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं. हालांकि, परिवार ने बंगले को खाली तो कर दिया है, लेकिन इसकी चाबी अभी तक संबंधित विभाग को नहीं सौंपी है. बंगले पर तैनात सुरक्षाकर्मी सतीश कुमार ने पुष्टि की कि पूरा परिसर खाली हो चुका है और सुरक्षा दस्ते भी वहां से हट रहे हैं.
दरअसल, साल 2006 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद '10 सर्कुलर रोड' का बंगला राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था. पिछले 2 दशकों से यह आवास राजद की राजनीति का मुख्य हेडक्वार्टर बना हुआ था.
साल 2026 में बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर '39 नंबर हार्डिंग रोड' का बंगला अलॉट किया गया था. मगर, वह वहां नहीं गईं. इसके बाद सरकार ने 19 जून को अंतिम नोटिस जारी कर 29 जून तक बंगला खाली करने का आदेश दिया था. राबड़ी देवी ने पत्र लिखकर 5 जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन समयसीमा से तीन दिन पहले ही आज उन्होंने बंगला खाली कर दिया.