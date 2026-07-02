राबड़ी देवी ने खाली किया 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला, नई जगह शिफ्ट हुईं पूर्व सीएम

बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने 2 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार को '10 सर्कुलर रोड' का सरकारी बंगला खाली कर दिया. राबड़ी देवी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने इस पुराने आशियाने को छोड़कर अब कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं. हालांकि, परिवार ने बंगले को खाली तो कर दिया है, लेकिन इसकी चाबी अभी तक संबंधित विभाग को नहीं सौंपी है. बंगले पर तैनात सुरक्षाकर्मी सतीश कुमार ने पुष्टि की कि पूरा परिसर खाली हो चुका है और सुरक्षा दस्ते भी वहां से हट रहे हैं.