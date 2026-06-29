राबड़ी देवी आज भी खाली नहीं करेंगी 10 सर्कुलर रोड आवास, अब 5 जुलाई तक का मांगा समय

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Rabri Devi 10 Circular Road Residence: राजद अध्यक्ष लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास को लेकर सियासी घमासान जारी है. भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, राबड़ी देवी को आज बंगला खाली करना था, लेकिन अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. जानकारी के मुताबिक, राबड़ी देवी की तरफ से अब बंगला खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग से 5 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मांगा गया है. इतना ही नहीं उन्होंने भवन निर्माण विभाग से सामानों की लिस्ट मांगी है, जिससे वह आवास खाली करते समय सरकारी सामान का मिलान कर सकें.
बता दें कि राबड़ी देवी को 20 साल पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास आवंटित हुआ था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आवंटन को काफी लंबा समय बीत जाने के कारण अब भवन निर्माण विभाग के पास समानों की लिस्ट उपलब्ध नहीं है. इसे लेकर पेंच फंस गया है. लालू यादव के निजी सहायक और पूर्व विधायक भोला यादव ने साफ कहा है कि जब तक उस रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक आवास खाली नहीं किया जाएगा.
भोला यादव ने कहा कि 2 फरवरी 2006 में यह बंगला आवंटित हुआ था. उस समय का रजिस्टर जब तक नहीं आएगा, तब तक इस आवास से लालू यादव-राबड़ी देवी कहीं नहीं जाएंगे. उधर, लालू परिवार की ओर से बंगला खाली करने का काम लगातार जारी है.
पिछले 2 दिनों से राबड़ी आवास से सामान शिफ्ट किया जा रहा है. अधिकांश सामान को कौटिल्य नगर स्थित लालू परिवार के नए मकान में शिफ्ट किया गया है, जबकि कुछ सामान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर भेजा गया है. जानकारी के मुताबिक, 10 सर्कुलर रोड बंगले में लगे CCTV कैमरे समेत कई सामान हटाए जा चुके हैं.