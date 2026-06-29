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राबड़ी देवी आज भी खाली नहीं करेंगी 10 सर्कुलर रोड आवास, अब 5 जुलाई तक का मांगा समय

Rabri Devi Bungalow: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज (29 जून) भी 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली नहीं करेंगी. जानकारी के मुताबिक, राबड़ी देवी की तरफ से अब बंगला खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग से 5 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मांगा गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:51 PM IST
राबड़ी देवी आज भी खाली नहीं करेंगी 10 सर्कुलर रोड आवास, अब 5 जुलाई तक का मांगा समय
Image Credit: राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए 5 जुलाई तक का समय मांगा (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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