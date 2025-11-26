10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली नहीं करेंगी राबड़ी देवी, नीतीश सरकार और राजद के बीच शुरू हुआ टकराव

Patna political hub 10 Circular Road: बिहार की राजनीति में सरकारी बंगाल को लेकर टेंपरेचर हाी है, क्योंकि राबड़ी आवास को खाली करने का भवन निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर दिया. राबड़ी आवास के खाली करने के आदेश से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है. इसी बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वो लोग जो हो सकेगा वो सब करेंगे, लेकिन राबड़ी आवास को खाली नहीं करेंगे. साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष में की गई है.

राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली करने के सवाल पर साफ शब्दों में कहा कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन बंगला खाली नहीं होगा. उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के प्रति द्वेष और राजनीतिक विद्वेष के कारण यह कार्रवाई की जा रही है. यह पूरी तरह राजनीतिक कारणों से प्रेरित कदम है सिर्फ तर्क गढ़े जा रहे हैं, प्रशासनिक मजबूरी का कोई आधार नहीं है.

मंगली लाल मंडल ने सवाल उठाया कि राबड़ी देवी 20 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उस बंगले में रह रही हैं. अगर यह गलत था, तो इतने सालों में मकान क्यों नहीं खाली कराया गया? एक ही परिवार से दो पूर्व मुख्यमंत्री उसी आवास में रहते हैं, फिर भी अब जाकर इसे रद्द करने की कोशिश क्यों? मंडल ने कहा कि यह कदम जबरन अपमानित करने की राजनीति है.

राजद प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास पाने की कोशिश में हैं, क्योंकि गृह विभाग अब बीजेपी के पास है, इसलिए सरकार लालू परिवार को निशाना बना रही है. बीजेपी-आरएसएस का भरोसा हासिल करने के लिए लालू परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

