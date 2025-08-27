राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में फिर चलाई बुलेट, पीछे बैठीं प्रियंका
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2898954
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में फिर चलाई बुलेट, पीछे बैठीं प्रियंका

Voter Adhikar Yatra: कथित वोट चोरी के विरोध में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार महागठबंधन द्वारा निकाली गई 'वोटर अधिकार यात्रा' बुधवार को सीतामढ़ी पहुंच जाएगी. इससे पहले यात्रा के 11वें दिन दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बुलेट की सवारी की.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:02 PM IST

Trending Photos

राहुल गांधी ने चलाई बुलेट, पीछे बैठीं प्रियंका
राहुल गांधी ने चलाई बुलेट, पीछे बैठीं प्रियंका

Voter Adhikar Yatra: कथित वोट चोरी के विरोध में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार महागठबंधन द्वारा निकाली गई 'वोटर अधिकार यात्रा' बुधवार को सीतामढ़ी पहुंच जाएगी. इससे पहले यात्रा के 11वें दिन दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बुलेट की सवारी की. खास बात यह है कि इस बार राहुल गांधी की बाइक पर पीछे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी.

इस दौरान सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी खुली जीप में खड़े नजर आए. उनकी गाड़ी के आगे इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया. कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे नजर आए. राहुल गांधी को देखने के लिए सड़क पर काफी भीड़ नजर आई. सड़क के दोनों तरफ लोगों की कतार लगी थी. कुछ लोग राहुल गांधी के करीब आकर उनसे हाथ मिलाते भी नजर आए.

ये भी पढ़ें:  Vote Adhikar Yatra Live: बिहार में स्टालिन बोले- 65 लाख वोटर्स के नाम हटाना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक

Add Zee News as a Preferred Source

वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन बुधवार की यात्रा की शुरुआत दरभंगा के गंगवारा महावीर स्थान से हुई है. राहुल गांधी का इस यात्रा में लोगों ने स्वागत किया. आज की इस यात्रा में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी साथ हैं. 

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बुधवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट पहुंचेगी और फिर मुजफ्फरपुर जीरो माइल से मकसूदपुर, मीनापुर, औराई होते हुए रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी. रात्रि विश्राम सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डे में होगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है. एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rahul GnadhiPriyanka Gandhi VadraVoter Adhikar Yatra

Trending news

Rahul Gnadhi
राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में फिर चलाई बुलेट, पीछे बैठीं प्रियंका
Pawan Singh new song
पवन सिंह का नया गाना 'सइयां सेवा करे' रिलीज, फैंस बोले- 'भोजपुरी का रियल हीरो यही है
bjp mla shreyashi singh
'बिहारियों को बदनाम करने का काम किया' प्रशांत किशोर पर श्रेयसी सिंह का गंभीर आरोप
Voter Adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए राहुल को स्टालिन-रेवंत रेड्डी ही मिले थे?
Bihar crime news hindi
सिर मुंडवाया, नंगा करके निकाली परेड फिर जलाने की कोशिश
patna news
अमला टोला कन्या विद्यालय के टॉयलेट में 5वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर
T Raja Singh
'बिहार में बनेगी भगवा सोच वालों की सरकार, विपक्ष के बैंक की राजनीति से लोग तंग'
actress namrata malla
नम्रता मल्ला ने 'लाल घाघरा' पर दिखाए एक्सप्रेशन, त्रिशा कर ने 'झुलनी' पर लगाए ठुमके
Nalanda News
मंत्री मंगल पांडेय के बाद अब श्रवण कुमार के ऊपर भी हमला, सुरक्षाकर्मी घायल
Bihar Chunav GK
2020 में सबसे अधिक वोट पाने वाले और सबसे कम वोट पाने वाले दल का नाम आप जानते हैं?
;