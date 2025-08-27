राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में फिर चलाई बुलेट, पीछे बैठीं प्रियंका

Voter Adhikar Yatra: कथित वोट चोरी के विरोध में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार महागठबंधन द्वारा निकाली गई 'वोटर अधिकार यात्रा' बुधवार को सीतामढ़ी पहुंच जाएगी. इससे पहले यात्रा के 11वें दिन दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बुलेट की सवारी की. खास बात यह है कि इस बार राहुल गांधी की बाइक पर पीछे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी.

इस दौरान सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी खुली जीप में खड़े नजर आए. उनकी गाड़ी के आगे इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया. कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे नजर आए. राहुल गांधी को देखने के लिए सड़क पर काफी भीड़ नजर आई. सड़क के दोनों तरफ लोगों की कतार लगी थी. कुछ लोग राहुल गांधी के करीब आकर उनसे हाथ मिलाते भी नजर आए.

वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन बुधवार की यात्रा की शुरुआत दरभंगा के गंगवारा महावीर स्थान से हुई है. राहुल गांधी का इस यात्रा में लोगों ने स्वागत किया. आज की इस यात्रा में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी साथ हैं.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बुधवार को मुजफ्फरपुर के गायघाट पहुंचेगी और फिर मुजफ्फरपुर जीरो माइल से मकसूदपुर, मीनापुर, औराई होते हुए रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी. रात्रि विश्राम सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डे में होगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है. एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा.

इनपुट: आईएएनएस

