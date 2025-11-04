Advertisement
'बिहार के लोगों को देश का मजदूर बना दिया', नीतीश कुमार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 में राहुल गांधी ने गयाजी और औरंगाबाद रैलियों में एनडीए सरकार पर रोजगार, आरक्षण, जातीय जनगणना और ‘वोट चोरी’ जैसे मुद्दों पर जोरदार हमला बोला और महागठबंधन की जीत का दावा किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:03 PM IST

नीतीश कुमार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला
Bihar Chunav 2025: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन गयाजी और औरंगाबाद में जोर-शोर से रैलियां कीं. उन्होंने वजीरगंज और कुटुंबा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए बिहार में 20 साल से चल रही एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा कि आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, बिहार के लोग मजदूरी करते मिल जाएंगे. बिहार के लोग पूरे देश में मजदूरी कर रहे हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में बिहार के लोग बड़ी-बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल और फैक्ट्रियां बनाते हैं. यानी सच यही है कि नीतीश कुमार ने यहां से रोजगार मिटाकर बिहार के लोगों को देश का मजदूर बना दिया है.

उन्होंने जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि अगर आप देश में 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालेंगे, तो आपको उसमें पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित, महादलित और आदिवासी वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे. इन कंपनियों में काम करने वाले लोग 10 प्रतिशत की आबादी में से आते हैं. न्यायपालिका हो या ब्यूरोक्रेसी, हर जगह उन्हें ही जगह मिलती है.

उन्होंने कहा कि अगर हम देश के 90 प्रतिशत लोगों को देश के विकास में शामिल नहीं करेंगे, तो एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जहां सारा धन दो से तीन लोगों के हाथ में होगा. आजादी से पहले देश में दलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों, आदिवासियों के पास कोई अधिकार नहीं थे. लेकिन, कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को संविधान दिया. इस संविधान में अंबेडकर जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी की सोच है. भाजपा और आरएसएस चाहती है कि देश में चंद लोगों का राज हो और बाकी लोग बिना अधिकार के जिएं.

कांग्रेस नेता ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन की यह सरकार हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म की सरकार होगी. इस सरकार में महिला, किसान, मजदूर, युवा समेत पूरे बिहार की आवाज शामिल होगी. बाबा साहेब अंबेडकर ने देश को संविधान दिया, जिसमें हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया. लेकिन, सरकार चुनाव आयोग से मिलकर 'वोट चोरी' कर रही है, जो कि संविधान पर हमला है.

उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि ये लोग बिहार में भी 'वोट चोरी' करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इन्हें ऐसा करने से रोकना है. हमें मजबूती के साथ डटे रहना है और संविधान की रक्षा करनी है. उन्होंने कहा कि अगर ये लोग वोट चोरी नहीं करेंगे तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं.

इनपुट: आईएएनएस

