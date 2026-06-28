/राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को लिखा पत्र, बिहार दौरे से पहले ही हिला सूबे का सियासी गलियारा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रस्तावित छात्रों की गूंज अभियान को सफल बनाने के लिए संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है. इस संबंध में उन्होंने पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और जिला-शहर कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र भेजा है. राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि देश का युवा अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है. प्रश्नपत्र लीक, परीक्षाओं का रद होना, बार-बार पुनर्परीक्षा, सरकारी भर्तियों में देरी, बड़ी संख्या में रिक्त पद, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा की लगातार बढ़ती लागत ने युवाओं और उनके परिवारों को गंभीर परेशानी में डाल दिया है. कोटा में सफल कार्यक्रम होने और अन्य राज्यों में कार्यक्रम होने जा रहे हैं. जुलाई में बिहार आएंगे और छात्रों से संवाद करेंगे. वहीं, अब राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सूबे की सिसायत में संग्राम मच गया है.