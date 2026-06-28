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राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को लिखा पत्र, बिहार दौरे से पहले ही हिला सूबे का सियासी गलियारा

Rahul Gandhi Bihar Visit: राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि देश का युवा अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है. प्रश्नपत्र लीक, परीक्षाओं का रद होना, बार-बार पुनर्परीक्षा, सरकारी भर्तियों में देरी, बड़ी संख्या में रिक्त पद, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा की लगातार बढ़ती लागत ने युवाओं और उनके परिवारों को गंभीर परेशानी में डाल दिया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:47 PM IST
राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को लिखा पत्र, बिहार दौरे से पहले ही हिला सूबे का सियासी गलियारा
Image Credit: (Photo-AI) राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले छिड़ा सियासी संग्रामSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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