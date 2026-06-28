/राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को लिखा पत्र, बिहार दौरे से पहले ही हिला सूबे का सियासी गलियारा

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रस्तावित छात्रों की गूंज अभियान को सफल बनाने के लिए संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है. इस संबंध में उन्होंने पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और जिला-शहर कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र भेजा है. राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि देश का युवा अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है. प्रश्नपत्र लीक, परीक्षाओं का रद होना, बार-बार पुनर्परीक्षा, सरकारी भर्तियों में देरी, बड़ी संख्या में रिक्त पद, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा की लगातार बढ़ती लागत ने युवाओं और उनके परिवारों को गंभीर परेशानी में डाल दिया है. कोटा में सफल कार्यक्रम होने और अन्य राज्यों में कार्यक्रम होने जा रहे हैं. जुलाई में बिहार आएंगे और छात्रों से संवाद करेंगे. वहीं, अब राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सूबे की सिसायत में संग्राम मच गया है.
जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश को बताना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं? क्या देश में अनार्की (अराजकता) फैलाना चाहते हैं? देश में अफरा-तफरी फैलाना चाहते हैं या देश के युवाओं के समस्या का समाधान चाहते हैं? राहुल गांधी ने जो कोटा में किया या जहां-जहां वो युवाओं से मिल रहे हैं और जिस तरह से वो जिन लोगों से अपील कर रहे हैं, क्या अनार्की फैल जाए और देश का तख्तापलट कर दिया जाए? ये कहीं से मुनासिब नहीं है.
उन्होंने आगे कहा कि जो लाल किताब लेकर के वो घूम रहे हैं, वो लाल किताब के मुताबिक अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान चले, तो उनको पूरी तरह से युवाओं की समस्या पर फोकस करना चाहिए. पर रोक... रोक करना, भड़काना और नौजवानों को बेरोजगारी के नाम पे, पेपर लीक के नाम पे गुमराह करना, ये कहीं से सही नहीं है. हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पेपर लीक की जो समस्या हुई उसका समाधान हो और पूरा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के नौजवान जिन्होंने जेपी आंदोलन देखा, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई, ये नौजवान राहुल गांधी के चक्कर में आने वाले नहीं हैं.
बीजेपी के पूर्व विधायक पवन जयसवाल ने कहा कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस के नेता के रूप में आ रहे हैं युवा संवाद करने, तो यह समझ लीजिए कि उनका मकसद कभी राष्ट्र के प्रेम हो नहीं सकता है. संविधान के हित की बात, राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में कभी सार्थक पहल राहुल गांधी ने नहीं किया है. वह निश्चित रूप से युवाओं को गुमराह करने के सेंस में, युवाओं को बरगलाने के सेंस में, गलत तथ्यों को रख के देश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि देश क्या, वह तो विदेश में भी जा के उल्टा ही देश के खिलाफ बोलते हैं. हम राष्ट्रीय बात करते हैं और राष्ट्र विरोधी बात करते हैं.
राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि देश के अंदर में जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, वो सिर्फ नीट ही नहीं, हर एग्जाम लगभग जो होते हैं, जो प्रतिष्ठित है, जहां लोग भविष्य तलाशते हैं, नौकरियां लेते हैं, उन प्रश्न पत्रों का लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है. आज आपने देखा होगा महाराष्ट्र वाला भी मामला, एसआईटी (SIT) भी गठित हुआ है उस मामले में, तो इस पूरे प्रकरण में सबको एक जगह आना चाहिए.
शक्ति यादव ने कहा कि राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अन्य दल के लोग हों, सबको मुखरता के साथ इस पर प्रतिकार करना चाहिए और एकदम प्रश्न पत्र लीक ना हो, भविष्य की चोरी ना हो. आपने वोट चोरी किया, आपने हर तरह की चोरी की देश के अंदर, अब युवाओं का भविष्य चोरी मत करिए.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवस्ताव