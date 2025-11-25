राहुल गांधी का दावा- SIR और वोट चोरी से चुनाव हारे, फिर कांग्रेस ने इन 7 नेताओं को पार्टी से क्यों निकाला?

Bihar Politics: बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मिली शर्मनाक हार को लेकर पार्टी ने अपने 7 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है. बिहार कांग्रेस ने 7 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है. जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है, उनमें कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, बिहार कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार शर्मा, बिहार युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार राजन, बिहार कांग्रेस के अति पिछड़ा विभाग के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी और नालंदा जिले के नेता रवि गोल्डेन शामिल हैं.

हालांकि, राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में मिली हार के पीछे वोट चोरी का दावा किया है. उन्होंने दावा किया है कि बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई. नतीजों के तुरंत बाद ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह चुनाव शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं था. विपक्ष संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई को और तेज करेगा. कांग्रेस नेता ने कहा था कि बिहार के नतीजे चौंकाने वाले हैं. हम ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते, जो शुरुआत से निष्पक्ष नहीं था. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कुछ इसी तरह की बात कही. अब सवाल यह है कि जब वोट चोरी से कांग्रेस हारी तो पार्टी ने अपने नेताओं पर कार्रवाई क्यों की?

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पार्टी पर डबल स्टैंड अपनाने का आरोप लगाया है. दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है, लीडरशिप की कमी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले लीडरशिप के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है. राहुल गांधी जी के आने के बाद अब पूरा देश मे कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है. यही कारण है कि कांग्रेस में समस्याएं आती रहती हैं.