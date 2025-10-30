Advertisement
Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी ने एक बार फिर से तेजस्वी का खेल खराब कर दिया? PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ BJP ने खोला मोर्चा

Rahul Gandhi Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की. राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर मोर्चा खोल दिया है. सियासी जानकारों के मुताबिक, पीएम पर इस तरह की बयानबाजी से तेजस्वी यादव को नुकसान हो चुका है. वे अभी तक जंगलराज की छवि से पीछा छुड़ाने में जुटे हैं और ऐसी बयानबाजी उन्हें इसी दलदल में झोंकने का काम करेगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 30, 2025, 07:54 AM IST

राहुल गांधी
Rahul Gandhi On PM Modi: बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है. मोंथा तूफान के कारण हो रही बारिश से लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है, लेकिन बिहार चुनाव में नेताओं की बयानबाजी से सियासी तपिश अपने चरम पर देखने को मिल रही है. गुलाबी सर्दी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी पारे को काफी चढ़ा दिया है. दरअसल, बुधवार (29 अक्टूबर) को राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की. कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी जी सिर्फ वोट पाने के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं. अगर आप उनसे नाचने को कहेंगे तो वो वोट के लिए नाचकर भी दिखाएंगे. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छठी मईया और उनके भक्तों का अपमान करने की कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़ेगी. 

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल पर सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को नहीं पता कि वे खुद अपने आप में क्या हैं. वे हिंदू हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं या कुछ और. लेकिन अगर वे छठ पर्व को अपमानित करने का काम करेंगे तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. बिहार की जनता उनको जवाब देगी. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी अपराधी की तरह बोलते हैं. राहुल गांधी ने मतदाताओं और भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है. जेडीयू ने भी राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, बिहार की जनता उसका जवाब आने वाले चुनावों में जरूर देगी. 

ये भी पढ़ें- '2005 से पहले बिहार को उपहास का पात्र बनाने वाले विकास की रफ्तार देखें': CM Nitish

वहीं राहुल गांधी के बयान पर सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा पड़ा है. सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की भाषा की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अब शब्दों की मर्यादा भूल चुके हैं. लोगों का कहना है कि पीएम मोदी उनसे (राहुल गांधी) उम्र में बड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, उनके (राहुल गांधी) घमंड को दिखाता है. उधर सियासी जानकारों ने भी राहुल गांधी के इस बयान को तेजस्वी यादव के लिए हानिकारक बताया. उनका कहना है कि बिहार में इस तरह की बयानबाजी महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है. लोग अभी ये बात भूले भी नहीं थे कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को मां की गालियां दी गई थीं और अब राहुल गांधी के इस बयान का असर चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

bihar chunav 2025Rahul GandhiPM Modi

