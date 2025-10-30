PM मोदी पर राहुल की टिप्पणी से तिलमिलाई बीजेपी, कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार से दूर रखने की मांग

BJP complaint against Rahul Gandhi: बिहार चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर बिहार बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए शियाकत पत्र में लिखा, 'एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक, व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी की, जो आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है.' उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि आयोग उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें और बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दे, और लोकतांत्रिक और चुनावी मर्यादा की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव प्रचार करने से रोके.

बीजेपी ने शिकायत पत्र को शेयर किया है. जिसमें लिखा है- 'आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन करते हुए एक सार्वजनिक चुनावी रैली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक, व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी के विरुद्ध शिकायत. संसद सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध एक गंभीर शिकायत दर्ज करने के लिए है, जिन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में आयोजित अपनी चुनावी रैली के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अत्यधिक अपमानजनक, अभद्र और व्यक्तिगत टिप्पणी की थी.'

'बयान प्रधानमंत्री पद के प्रति घोर अपमानजनक'

शिकायत पत्र में आगे लिखा है, 'अपने सार्वजनिक संबोधन के दौरान, राहुल गांधी ने कहा, 'चुनाव से पहले, अगर आप मोदी से पूछेंगे, तो वे वोट जीतने के लिए नाचेंगे'. यह बयान न केवल प्रधानमंत्री पद के प्रति घोर अपमानजनक है, बल्कि यह शालीनता और लोकतांत्रिक विमर्श की सभी सीमाओं को भी लांघता है. ऐसी टिप्पणियां व्यक्तिगत, उपहासपूर्ण और भारत गणराज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से की गई हैं.'

राहुल गांधी की टिप्पणी से विवाद

बता दें कि कल (29 अक्टूबर) राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया. रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 'मोदी जी सिर्फ वोट पाने के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं.' उन्होंने कहा कि 'अगर जनता उनसे नाचने को कहे तो वो वोट के लिए नाचने से भी पीछे नहीं हटेंगे.' वही अब उनके इस बयान को लेकर विवाद तेज हो गया है.

