Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2981762
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

PM मोदी पर राहुल की टिप्पणी से तिलमिलाई बीजेपी, कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार से दूर रखने की मांग

BJP complaint against Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर पीएम मोदी के लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया है. उन्होंने कहा था कि 'अगर जनता उनसे नाचने को कहे तो वो वोट के लिए नाचने से भी पीछे नहीं हटेंगे.' उनके इस बयान पर बिहार बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:18 PM IST

Trending Photos

PM मोदी पर राहुल की टिप्पणी से तिलमिलाई बीजेपी
PM मोदी पर राहुल की टिप्पणी से तिलमिलाई बीजेपी

BJP complaint against Rahul Gandhi: बिहार चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर बिहार बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए शियाकत पत्र में लिखा, 'एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक, व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी की, जो आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है.' उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि आयोग उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें और बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दे, और लोकतांत्रिक और चुनावी मर्यादा की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव प्रचार करने से रोके.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी ने शिकायत पत्र को शेयर किया है. जिसमें लिखा है- 'आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन करते हुए एक सार्वजनिक चुनावी रैली के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक, व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी के विरुद्ध शिकायत. संसद सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध एक गंभीर शिकायत दर्ज करने के लिए है, जिन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में आयोजित अपनी चुनावी रैली के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अत्यधिक अपमानजनक, अभद्र और व्यक्तिगत टिप्पणी की थी.'

'बयान प्रधानमंत्री पद के प्रति घोर अपमानजनक'
शिकायत पत्र में आगे लिखा है, 'अपने सार्वजनिक संबोधन के दौरान, राहुल गांधी ने कहा, 'चुनाव से पहले, अगर आप मोदी से पूछेंगे, तो वे वोट जीतने के लिए नाचेंगे'. यह बयान न केवल प्रधानमंत्री पद के प्रति घोर अपमानजनक है, बल्कि यह शालीनता और लोकतांत्रिक विमर्श की सभी सीमाओं को भी लांघता है. ऐसी टिप्पणियां व्यक्तिगत, उपहासपूर्ण और भारत गणराज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से की गई हैं.'

राहुल गांधी की टिप्पणी से विवाद
बता दें कि कल (29 अक्टूबर) राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया. रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 'मोदी जी सिर्फ वोट पाने के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं.' उन्होंने कहा कि 'अगर जनता उनसे नाचने को कहे तो वो वोट के लिए नाचने से भी पीछे नहीं हटेंगे.' वही अब उनके इस बयान को लेकर विवाद तेज हो गया है. 

 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PM ModiRahul Gandhi​

Trending news

bihar chunav 2025
'सीएम नीतीश का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के पास', राहुल ने NDA पर किया करारा प्रहार
bihar chunav 2025
बिहार में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, महागठबंधन पर तीखा प्रहार
bihar chunav 2025
जन सुराज के कार्यकर्ता को गोलियों से भूना, अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप
bihar chunav 2025
3 टिकट, 1 परिवार! क्या मगध में 'भूमिहार किंग' बनकर उभरेगा डॉ. अरुण कुमार का कुनबा?
bihar chunav 2025
'महिलाओं को 10 हजार 'फ्री' है, लौटाना नहीं', विरोधियों के प्रचार पर जदयू सांसद संजय
bihar chunav 2025
मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- छठी मैया का अपमान नहीं बर्दास्त करेंगे
siwan news
Siwan ASI Murder: अरहर के खेत में मिला ASI का शव, किसी ने गला काटकर मार डाला
bihar chunav 2025
PM को सुनकर मुजफ्फरपुर के लोग उत्साहित, बोले- मोदी ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे
bihar chunav 2025
'राजद को डुबोना चाहती है कांग्रेस', पीएम मोदी का बयान, बिहार की सियासत में भूचाल
muzaffarpur news latest
जहां राजद-कांग्रेस पर जमकर बरसे PM मोदी, वह मुजफ्फरपुर किस बात के लिए ये फेमस