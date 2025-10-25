Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2974836
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक, जब भी मुंह खोलते हैं तो NDA की भलाई करते हैं: संजय जायसवाल

Bihar Chunav 2025: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी भी बिहार को चिंता मुक्त कर सकते हैं, कृपया करके वह बताएं, शॉपिंग मॉल की जमीन 22000 में कैसे खरीदी जा जाती है और दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में कम दामों में मकान खरीदा जाता है, यह किस तरह से किया जाता है?

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 25, 2025, 02:32 PM IST

Trending Photos

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल

Bihar Chunav 2025: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन को कोई जितने की उम्मीद नहीं है. इस लिए सांत्वना पुरस्कार के रूप में कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नाम को रखा. महागठबंधन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और NDA की सरकार बनेगी. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पहले समझ में नहीं आ रहा था और बाद में देख लिया कि कोई जितने की उम्मीद नहीं है. NDA बड़ी बहुमत से जीत रहा है तो सांत्वना पुरस्कार के रूप में तो तेजस्वी यादव के नाम को रख दिया. इस चुनाव में 200 से ज्यादा सीट एनडीए को मिलेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

'तेजस्वी यादव चुनाव हार चुके हैं'
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अभी भी बिहार को चिंता मुक्त कर सकते हैं, कृपया करके वह बताएं शॉपिंग मॉल की जमीन 22000 में कैसे खरीदी जा जाती है और दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में कम दामों में मकान खरीदा जाता है, यह किस तरह से किया जाता है? अगर बिहार के लोगों को बता दें तो बिहार के लोग भी इस फार्मूले से खरीद लेंगे. कैसे 4:50 लख रुपए में दिल्ली में उन्होंने चार मंजिला मकान खरीद लिया है, तेजस्वी यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं और झूठ की सीमा को भी पार कर चुके हैं. तेजस्वी यादव चुनाव हार चुके हैं.

'राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक'
संजय जायसवाल ने आगे कहा कि एनडीए पूरी तरह से जीत चुका है. राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो एनडीए की भलाई करते हैं. महागठबंधन के सभी दल चुनाव में घर बैठ जाएंगे, क्योंकि 15 दिनों से महागठबंधन का कोई नेता बिहार चुनाव में नहीं निकल रहा है. पिछले साल भी चुनाव में उन्होंने कहा था कि सरकार बदल देंगे और हमने जीत दर्ज किया था. इस बार भी NDA की सरकार बन रही है. 

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव, पटना

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं, NDA की भलाई करते हैं: संजय जायसवाल
chhath puja 2025
छठ के दिन गंगा जल लेने गए युवक को नदी ने निगला, घाट पर बेटे के लिए तड़प रही मां
bihar chunav 2025
तेजस्वी को झटका, RJD की पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, BJP में शामिल
Samastipur News
दो सौ रुपए के विवाद में चली गोली, इथोपिया से लौटा NRI युवक गंभीर रूप से जख्मी
Bettiah news
डॉक्टरों की गुंडागर्दी! GMCH में मरीज की मौत पर बवाल, डॉक्टरों ने शव को बनाया बंधक
chhath puja 2025
Chhath Puja 2025: आस्था का महापर्व छठ, गया के सूर्य कुंड में नहाय-खाय का आरंभ
chhath puja 2025
छठ पूजा पर गंगा जल की टेंशन खत्म! घर बैठे ही मिलेगी ये सुविधा, बस करना होगा ये काम
bihar chunav 2025
'बंधुआ वोट बैंक से निकलिए, तभी मिलेगी भागीदारी', चिराग की मुस्लिम वोटरों को नसीहत
Chhath puja
पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार समेत इन नेताओं ने दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं
bihar chunav 2025
'देश में 13,198 ट्रेनें, 12,000 स्पेशल रेल चलाने का वादा', लालू यादव का PM पर तंज