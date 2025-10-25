राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक, जब भी मुंह खोलते हैं तो NDA की भलाई करते हैं: संजय जायसवाल

Bihar Chunav 2025: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी भी बिहार को चिंता मुक्त कर सकते हैं, कृपया करके वह बताएं, शॉपिंग मॉल की जमीन 22000 में कैसे खरीदी जा जाती है और दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में कम दामों में मकान खरीदा जाता है, यह किस तरह से किया जाता है?
Bihar Chunav 2025: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन को कोई जितने की उम्मीद नहीं है. इस लिए सांत्वना पुरस्कार के रूप में कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नाम को रखा. महागठबंधन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और NDA की सरकार बनेगी. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पहले समझ में नहीं आ रहा था और बाद में देख लिया कि कोई जितने की उम्मीद नहीं है. NDA बड़ी बहुमत से जीत रहा है तो सांत्वना पुरस्कार के रूप में तो तेजस्वी यादव के नाम को रख दिया. इस चुनाव में 200 से ज्यादा सीट एनडीए को मिलेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे.
'तेजस्वी यादव चुनाव हार चुके हैं'
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अभी भी बिहार को चिंता मुक्त कर सकते हैं, कृपया करके वह बताएं शॉपिंग मॉल की जमीन 22000 में कैसे खरीदी जा जाती है और दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में कम दामों में मकान खरीदा जाता है, यह किस तरह से किया जाता है? अगर बिहार के लोगों को बता दें तो बिहार के लोग भी इस फार्मूले से खरीद लेंगे. कैसे 4:50 लख रुपए में दिल्ली में उन्होंने चार मंजिला मकान खरीद लिया है, तेजस्वी यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं और झूठ की सीमा को भी पार कर चुके हैं. तेजस्वी यादव चुनाव हार चुके हैं.
'राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक'
संजय जायसवाल ने आगे कहा कि एनडीए पूरी तरह से जीत चुका है. राहुल गांधी हमारे स्टार प्रचारक हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो एनडीए की भलाई करते हैं. महागठबंधन के सभी दल चुनाव में घर बैठ जाएंगे, क्योंकि 15 दिनों से महागठबंधन का कोई नेता बिहार चुनाव में नहीं निकल रहा है. पिछले साल भी चुनाव में उन्होंने कहा था कि सरकार बदल देंगे और हमने जीत दर्ज किया था. इस बार भी NDA की सरकार बन रही है.
रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव, पटना