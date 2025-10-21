Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2970109
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राहुल गांधी महज एक राजनीतिक पर्यटक हैं, उपस्थिति दर्ज कराने बिहार आते हैं: संजय कुमार झा

Bihar Politics: बिहार में चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष में राजनीति तेज हो गई है. इस पर जदयू के सांसद संजय कुमार झा ने भी विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा और कई तंज कसे हैं. उन्होंने राहुल गांधी को केवल बिहार का राजनीतिक पर्यटक बताया हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:04 PM IST

Trending Photos

राहुल गांधी महज एक राजनीतिक पर्यटक हैं, उपस्थिति दर्ज कराने बिहार आते हैं: संजय कुमार झा
राहुल गांधी महज एक राजनीतिक पर्यटक हैं, उपस्थिति दर्ज कराने बिहार आते हैं: संजय कुमार झा

Bihar Politics: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के सांसद संजय कुमार झा ने मंगलवार को इंडिया महागठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो लोग एकजुट होकर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, वे बिहार की 13 करोड़ जनता का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं. बिहार की जनता यह बात अच्छी तरह समझती है और यही कारण है कि बिहार में एनडीए की लहर है. उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को एनडीए फिर से सरकार बनाएगी. दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान देखने को मिली. कुछ विधानसभा सीटों पर राजद-कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इसे फ्रेंडली बताया जा रहा है.

फ्रेंडली फाइट पर तंज कसते हुए जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि यह कैसी फाइट है. आपस में ही लड़ रहे हैं, जो साथ में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनके कंधों पर बिहार की जनता का भार कैसे दिया जा सकता है. बिहार की जनता सब देख रही है और समझ चुकी है कि ये लोग बिहार में जंगलराज लाना चाहते हैं, जो मंजूर नहीं हो सकता.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

जदयू सांसद ने कहा कि राहुल गांधी महज एक राजनीतिक पर्यटक हैं, जो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने बिहार आते हैं. उनका बिहार से क्या संबंध है? क्या उन्होंने कभी बिहार के लिए कुछ किया है? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में जुटे हैं. दूसरी ओर महागठबंधन में सीटों के लिए मारामारी है और आंतरिक कलह चल रही है. उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं, जिनका चरित्र और संस्कार नहीं बदला है. जंगलराज के बड़े-बड़े प्रतीक कहे जाने वाले लोगों के परिवार को टिकट दिया गया है.

एसआईआर का जिक्र करते हुए सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि चुनाव से पहले इसका मुद्दा उठाया गया. विपक्ष की ओर से यात्रा निकाली गई, लेकिन अब एसआईआर की चर्चा तक नहीं हो रही. राहुल गांधी मुद्दा उठाकर विदेश निकल गए. उन्होंने दावा किया कि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और एनडीए एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Bihar politics news

Trending news

bihar chunav 2025
राहुल गांधी महज एक राजनीतिक पर्यटक हैं: संजय कुमार झा
bihar chunav 2025
गिरिराज सिंह का 'नमक हराम' बयान, बिहार चुनाव में सियासी बवाल
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
मुजफ्फरपुर: चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, 20,000 लीटर शराब पकड़ी गई
Dr Srikrishna Singh
डा. श्रीकृष्ण सिंह: बिहार की राजनीति में ईमानदारी और सादगी की मिसाल
chhath puja 2025
न फूलों का जंगल, न घंटों की गूंज, केवल मिट्टी, जल और मानवीय स्वर का संगम है छठ पर्व
Gayaji News
देखते रह गए लोग, 3 बदमाशों ने युवक को बात करते-करते मार दी गोली, मर्डर से दहला गयाजी
nitish kumar
Bihar Chunav 2025: नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर से शुरू किया चुनावी अभियान
Bihar News
पटना की मुस्लिम महिलाएं वर्षों से बना रहीं छठ के लिए मिट्टी के चूल्हे, जानें खबर
Warisnagar Assembly Seat
वारिसनगर सीट से गुमनाम RJD-BJP, क्या इस बार बदलेगा समीकरण?
Pappu Yadav
बदलाव के मूड में जनता, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे तो होगा सम्मान: पप्पू यादव