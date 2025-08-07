राहुल गांधी ने जाने-अनजाने कर दिया SIR का समर्थन! जिन मुद्दों को उठा रहे थे, उसी को सुधारने के लिए तो शुरू हुई कवायद
राहुल गांधी ने जाने-अनजाने कर दिया SIR का समर्थन! जिन मुद्दों को उठा रहे थे, उसी को सुधारने के लिए तो शुरू हुई कवायद

Bihar Voter List SIR: राहुल गांधी भी चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में से फर्जी वोटरों का नाम कट जाए, चुनाव आयोग भी विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से यही काम कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कन्फ्यूजन कहां है. राहुल गांधी और चुनाव आयोग एक ही पाथ पर हैं, लेकिन भाजपा के चलते यहां एक ट्राएंगल बन रहा है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:12 PM IST

Bihar Voter List SIR: कुछ दिनों पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने वोटों की चोरी को लेकर कहा था कि उनके पास 'एटम बम' है, जिसका खुलासा होने पर भाजपा (BJP) और चुनाव आयोग (ECI) बेनकाब हो जाएंगे. 7 अगस्त को राहुल गांधी ने अपना 'एटम बम' फोड़ भी दिया. उन्होंने वोटर लिस्ट (Voter List) में तमाम ग​ड़बड़ियों का जिक्र करते हुए इसे भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत करार दिया. हालांकि राहुल गांधी अपने आरोपों के साथ जाने अनजाने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (Bihar Voter List Special Intensive Revision) का समर्थन कर दिया. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिन गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है, विशेष गहन पुनरीक्षण में उन्हीं को दूर करने की कवायद की जा रही है.

क्या दावा किया राहुल गांधी ने?

राहुल गांधी ने कहा कि वोट संविधान की नींव है, लेकिन क्या सही लोगों को वोट डालने का अधिकार हासिल है या फिर फर्जी वोटरों को लिस्ट में डाला गया है. राहुल गांधी ने अपने आरोपों के समर्थन में दलील दी कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब पूरा देश एक दिन में वोट करता था, लेकिन अब ईवीएम से वोट डाले जाते हैं तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 5-5 फेज में चुनाव कराए जाते हैं.

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन जीतता है लेकिन कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव में धज्ज्यिां उड़ जाती हैं. विधानसभा चुनाव में एक करोड़ नए वोटर मतदान करते हैं. राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद गड़बड़ियों का शक हुआ तो हमने जांच की. हमारे पास कोई सबूत नहीं था तो हमने चुनाव आयोग से एक करोड़ नए वोटरों के बारे में पूछा. 

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग से हमें मदद नहीं मिली, लेकिन हमने खुद ही जांच की. इस दौरान 5 तरह की वोटों की चोरी का हमने पता लगाया. उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 100250 वोटों की चोरी हुई. 11 हजार से अधिक जाली वोटर्स मिले. फेक पते पर 40 हजार से अधिक वोटर, एक पते वाले 10 हजार से ज्यादा वोटर, फेक फोटो वाले 4 हजार और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करने वाले 33 हजार से अधिक वोटर का खुलासा हुआ.

राहुल गांधी ने दावा किया कि एक ही व्यक्ति का नाम 4 अलग अलग बूथों के वोटर लिस्ट में है. आदित्य श्रीवास्तव नाम का शख्स महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरू अर्बन का वोटर है. इनका सेम फोटो, सेम एड्रेस के साथ 4 अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम है. विशाल सिंह नाम के वोटर का कर्नाटक में दो जगह वोट बना हुआ है. इसी व्यक्ति का एक वोट वाराणसी में भी है. राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि यह सिर्फ सैंपल है. ऐसे हजारों हजार लोग हैं.

क्यों शुरू किया गया SIR?

जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 21 में वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें संशोधन करने का जिक्र किया गया है. यह चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में विशेष संशोधन का अधिकार देती है. चुनाव आयोग का मानना है कि पिछले 20 साल में तेजी से शहरीकरण के चलते वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम जोड़े गए हैं. इससे वोटर लिस्ट में दोहराव की आशंका बढ़ गई है. इसी कवायद के तहत चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू करने का फैसला लिया. 

चुनाव आयोग ने अंतिम बार 2003 में बिहार के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया था. लिहाजा इसके लिए आधार वर्ष 2003 को ही माना गया. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मृत मतदाताओं के नाम हटाना, वोटर लिस्ट में दो या अधिक जगहों पर जिनके नाम हैं उसे एक जगह करना आदि उद्देश्य है. सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि चुनाव आयोग जो कर रहा है, वो उसका अधिकार है.

चुनाव आयोग और राहुल गांधी दोनों एक ही पाथ पर!

जाहिर है राहुल गांधी भी ऐसी ही गड़बड़ियों का जिक्र कर रहे हैं. स्पष्ट है कि चुनाव आयोग और राहुल गांधी दोनों एक ही पाथ पर हैं, लेकिन राहुल गांधी इसमें भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत को जाहिर कर रहे हैं. यहां से चुनाव आयोग और राहुल गांधी का रास्ता अलग हो जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी भी फर्जी वोटिंग के खिलाफ हैं और चुनाव आयोग भी. बिहार में 65 लाख फर्जी वोटरों के नाम काटे गए हैं तो कर्नाटक और महाराष्ट्र का हवाला देकर राहुल गांधी भी यही चाहते हैं, लेकिन बिहार के मामले में वे सेलेक्टिव हो जाते हैं.

