Bihar Congress: क्या राहुल गांधी ने टाल दिया बिहार कांग्रेस पर आया संकट? देखें विधायकों संग बैठक में क्या-कुछ हुआ

Rahul Gandhi Meet Bihar Congress MLAs: राहुल गांधी के साथ बैठक में पार्टी के सभी 6 विधायकों ने एकजुटता का परिचय दिया. बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने टूट की खबरों से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह की अफवाहों में कोई दम नहीं है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार के अन्य नेताओं के साथ संगठनात्मक मजबूती और जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.

Jan 24, 2026, 08:47 AM IST

राहुल गांधी ने टाल दिया बिहार कांग्रेस पर आया संकट?
राहुल गांधी ने टाल दिया बिहार कांग्रेस पर आया संकट?

Bihar Congress Crisis: बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार (23 जनवरी) को पार्टी के सभी 6 विधायकों के साथ बैठक की. यह बैठक नई दिल्ली में 10, राजाजी मार्ग पर हुई. इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे. बैठक में बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, विपक्ष की रणनीति और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम लगभग तय हो चुका है और जल्द ही आलाकमान की ओर से नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी. इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी विधायकों को पार्टी को मजबूत करने का टॉस्क दिया है. जानकारी के मुताबिक, बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बिहार में कांग्रेस को बूथ, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर तक पूरी तरह सक्रिय किया जाए.

इसके लिए जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को और प्रभावी बनाने की रणनीति पर मंथन हुआ. सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि बिहार कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. उन्हें जमीन पर मेहनत करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय नेता अपना काम सही से करेंगे तो बिहार इकाई को जहां भी जरूरत होगी वो मौजूद रहेंगे, सिर्फ उनके अकेले करने से नहीं होगा. राहुल गांधी की बातों पर सभी ने सहमति जताई. बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने कहा सिर्फ जिम्मेदारी देने से नहीं होगा. उसकी जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी.

बैठक में मदन मोहन झा ने कहा कि बिहार में आज कानून व्यवस्था और नशा बहुत बड़ा मुद्दा है. हॉस्टलों में नशा बांटा जा रहा है. लड़कियों की हत्या और बलात्कार किया जा रहा है. हमें इसे मुद्दा बनाना चाहिए. राहुल गांधी ने भी इस पर सहमति दी. वहीं कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि लंबे समय से प्रदेश की कामटी नहीं है. इसे तुरंत बनाना चाहिए. संगठन की कमजोरी की वजह से नुकसान हुआ. अंत में कहा गया कि वरिष्ठ नेताओं को संगठन में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. संगठन को चलाने में इनकी भूमिका को बढ़ाना होगा.

ये भी पढ़ें- कर्पूरी ठाकुर को 'कपटी' मानते थे लालू, तो जननायक की नजरों में वो थे 'लंपट'

इस बैठक के बाद पार्टी में बगावत की संभावनाओं पर ब्रेक लगता दिख रहा है. बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी टूट की अफवाहों से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह की अफवाहों में कोई दम नहीं है. उन्होंने कहा कि खेला-खेला की बात करना एक राजनीतिक शगल बन चुका है. ऐसा कह कर विरोधी अफवाह उड़ाते रहते हैं. उन्होंने कहा कि खेला के नाम पर तो वें अपने क्षेत्र में क्रिकेट और फुटबॉल का खेल होते देख रहे है. उन्होंने कहा कि असली खेला वह है, जिसे खेलकर खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं. बाकी दूसरा वाला खेला तो मदारी वाला खेला है. यही वाला खेल खेलने वालों को पलटी-सलटी वाला खेला दिखाई देता है.

Bihar CongressRahul Gandhi

