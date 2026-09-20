राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में उड़ाया PM मोदी का मजाक, JDU बोली- वे सेल्फ-गोल करने में माहिर

बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीए नेताओं द्वारा अपनी एक महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने के फैसले का स्वागत करते हुए राजीव रंजन ने कहा कि यह एक मिसाल कायम करने वाला कदम है.

उन्होंने कहा कि इतनी भयानक बाढ़ के बीच, लोगों की मुश्किलों को कम करने और स्थिति को जितना हो सके काबू में करने की कोशिशें की जा रही हैं. राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की जरूरत होती है. ऐसे हालात में केंद्र की मदद, राज्य सरकार के संसाधन और फिर आम लोगों की भागीदारी होती है. अब जन-प्रतिनिधियों ने इस बड़े अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का फैसला किया है और यह एक स्वागत योग्य कदम है.