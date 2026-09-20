राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में उड़ाया PM मोदी का मजाक, JDU बोली- वे सेल्फ-गोल करने में माहिर

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लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार (20 सितंबर) को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी का मजाक उड़ाए जाने को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाए जाने को लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी 'सेल्फ-गोल' करने की कला में माहिर हो गए हैं. वे अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं जो भारतीय जनता को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होतीं. एक मां के प्रति आम लोगों के सम्मान और श्रद्धा को समझे बिना ऐसी बातें कहना गलत है.
जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में कई बातें कही होंगी, लेकिन आज सिर्फ इसी बात पर चर्चा हो रही है. इसलिए, यह समझा जाना चाहिए कि अब तक उन्होंने जितने भी 'छात्र संवाद' कार्यक्रम किए हैं, वे बेमतलब साबित हुए हैं. बता दें कि 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी नेताओं के साथ पीएम मोदी के मिलने-जुलने के अंदाज यानी 'हग डिप्लोमेसी' का मजाक उड़ाया. राहुल गांधी के साथ मंच पर स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि ने पीएम मोदी के द्वारा एक कार्यक्रम के एक बुजुर्ग माता को कुर्सी देने का मजाक उड़ाया.
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए NDA नेता
बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीए नेताओं द्वारा अपनी एक महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने के फैसले का स्वागत करते हुए राजीव रंजन ने कहा कि यह एक मिसाल कायम करने वाला कदम है.
उन्होंने कहा कि इतनी भयानक बाढ़ के बीच, लोगों की मुश्किलों को कम करने और स्थिति को जितना हो सके काबू में करने की कोशिशें की जा रही हैं. राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की जरूरत होती है. ऐसे हालात में केंद्र की मदद, राज्य सरकार के संसाधन और फिर आम लोगों की भागीदारी होती है. अब जन-प्रतिनिधियों ने इस बड़े अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का फैसला किया है और यह एक स्वागत योग्य कदम है.
अनंत सिंह-नीरज कुमार पर कही ये बात
वहीं, जेडीयू विधायक अनंत सिंह और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार के बीच चल रहे मतभेदों पर पूछे गए सवाल पर राजीव रंजन ने इसे चुनाव से पहले की सामान्य खींचतान बताया. उन्होंने कहा, "अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है. कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं. लेकिन एनडीए एक बड़ा परिवार है और इसके सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं. बिहार में हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है. इसलिए, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है. हमें अब भी भरोसा है कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा.