Rahul Gandhi: 'मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार होना चाहिए...', मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने NDA पर साधा निशाना

Rahul Gandhi Muzaffarpur Rally: बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ कुछ दिन का समय बचा है. चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं. राहुल गांधी ने आज (बुधवार, 29 अक्टूबर) को राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया. इसके बाद वे दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं. मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मैं देश के हर जिले में गया हूं. जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं.

राहुल ने आगे कहा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आपने दिल्ली बनाई, बेंगलुरु की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया खून पसीना दिया. मुंबई को आपने मदद दी. हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो दुबई आपकी मेहनत से बना है. अगर आप अलग-अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला. 2-3 घंटे बातचीत की. सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता. बिहार में बिहारियों का भविष्य नहीं है. ये आपकी सच्चाई.

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं. अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इन्होंने पिछले 20 साल में क्या किया? क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां आपको कुछ ना मिले? अडानी जी को 1 रुपये में जमीन मिले और उसमें आपको कुछ ना मिले. ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए. हमें वो बिहार चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे. जैसे आप दूसरे राज्यों में जाते हो, वैसे ही दूसरे राज्यों के लोग यहां आएं और करें. ऐसा बिहार हम चाहते हैं. इसीलिए महागठबंधन हमारे नेता तेजस्वी जी, सहनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं. हम एक बार फिर से बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं.

