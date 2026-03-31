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राहुल गांधी की 'कथनी' बनाम बिहार कांग्रेस की 'करनी': सवर्णों को थमाई करीब आधे जिलों की कमान!

Bihar Congress: कांग्रेस की करनी और कथनी में काफी अंतर है. राहुल गांधी देश भर में पिछड़ों और दलितों को मौका देने की बात करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी देने की बात आती है तो करीब आधी सीटें अगड़ों के नाम हो जाती हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:28 AM IST

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राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा
राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा

Bihar Congress: आम तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने भाषणों में जाति के आधार पर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों से भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं. अभी हाल ही में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाया कि वहां इंटरव्यू में जाति पूछकर फेल कर दिया जाता है, जिस पर काफी विवाद हुआ था और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने राहुल गांधी की बातों को सिरे से खारिज कर दिया था. उन्हीं राहुल गांधी की कांग्रेस ने बिहार के जिलाध्यक्षों को जो सूची जारी की है, उनमें सबसे अधिक ब्राह्मणों को मौका दिया गया है. बिहार में 10 जिलों के अध्यक्ष ब्राह्मण नियुक्त किए गए हैं. 7 भूमिहारों को मौका दिया गया है तो इतने ही दलित और मुसलमान भी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं. ब्राह्मणों की बराबरी करने के लिए 10 जिलों में यादवों को ​कमान सौंपी गई है. इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं, उन्हीं की पार्टी फॉलो नहीं करती.

15 मार्च, 2026 को कांशीराम जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में आयोजित संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी पर जाति पूछकर इंटरव्यू में फेल करने का आरोप लगाया था. राहुल गांधी ने कहा था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था. वहां इंटरव्यू में बच्चों को निकालने का तरीका है. उन्होंने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल. उन्होंने आगे कहा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें भी ओबीसी या दलितों के ​लोग नहीं मिलेंगे. 

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इससे पहले बिहार की राजधानी पटना में 7 अप्रैल, 2025 को आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, इस समय अगर आप अपर कास्ट नहीं हैं तो आप इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं. इसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं और ईबीसी भी शामिल हैं. राहुल गांधी ने कहा था, सिस्टम ने आपको घेरकर रखा है. 

तब राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर कहा था कि यह समाज का एक्सरे है, जिससे आपको वंचित रखा जा रहा है. यह क्रांतिकारी कदम है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भाजपा इसे रोकना चाहती है. लेकिन अब दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती. उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार की टीम को साफ तौर पर बता दिया है कि गरीब और पिछड़ी जनता को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए. 

उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्षों में दो तिहाई अपर कास्ट के लोग थे, लेकिन अब दलित, ओबीसी और पिछड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि अब जब नए जिलाध्यक्षों की सूची आई है, उनमें 53 में से 17 जिले तो केवल ब्राह्मण और भूमिहारों को सौंप दिए गए हैं. 5 जिलों में राजपूतों को कमान सौंपी गई है. इस तरह यह आंकड़ा 22 हो जाता है. कुछ कायस्थ नेताओं को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है. इस तरह लगभग आधी सीटें तो अगड़ों के नाम हो गई है. इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी की करनी और कथनी में काफी अंतर है.

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