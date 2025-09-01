Voter Adhikar Yatra: 'एटम बम' के बाद राहुल गांधी फोड़ेंगे 'हाइड्रोजन बम', वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर किया ऐलान
Voter Adhikar Yatra: 'एटम बम' के बाद राहुल गांधी फोड़ेंगे 'हाइड्रोजन बम', वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर किया ऐलान

Rahul Gandhi Speech: राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में कहा कि माधवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था, हाइड्रोजन बम अब आ रहा है. वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने जा रही है. राहुल ने कहा कि मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा पाएंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:41 PM IST

राहुल गांधी
राहुल गांधी

Rahul Gandhi On Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी से चुनाव चोरी किया गया था. यह शत प्रतिशत सत्य है. चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा दिए जाते हैं. हमें लोकसभा में जितने वोट मिले, विधानसभा में उतने ही वोट मिले, लेकिन लोकसभा हम जीते और विधानसभा में हम साफ हो गए, क्योंकि भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट चोरी की. हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे. बेंगलुरू साउथ में एक लाख फर्जी वोट थे, वहां हम साफ हो जाते हैं और उसी कारण भाजपा जीत जाती है. हमने डेटा के साथ दिखाया.

राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग हमें वीडियोग्राफी और वोटर लिस्ट नहीं देता. हमारे लोगों ने फोटो, एड्रेस मिलाकर यह सबूत रखा. ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा. बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी है. ये केवल वोट नहीं ले रहे, ये आपकी जमीन आदि भी अंबानी अदानी को दे देंगे. जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वहीं शक्ति संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रही है. हम ऐसा नहीं करने देंगे. इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका जबर्दस्त रिस्पांस आया. बिहार के सारे युवा खड़े हो गए.

ये भी पढ़ें- Voter Adhikar Yatra Live: गांधी मैदान पहुंचे राहुल गांधी-तेजस्वी यादव, अंबेडकर प्रतिमा तक शुरू हुआ मार्च

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि छोटे-छोटे बच्चे जीप के साथ आते थे और वोट छोड़, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे. राहुल ने कहा कि माधवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था, हाइड्रोजन बम अब आ रहा है. वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने जा रही है. बिहार की जनता, युवा और महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसने पूरे देश को वोट चोरी न होने देने का जज्बा दिखाया. मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा पाएंगे.

Voter Adhikar Yatrabihar chunav 2025Rahul Gandhi

