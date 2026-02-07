Bihar Politics: पप्पू यादव के समर्थन में उतरे राहुल-प्रियंका, बोले- जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया...

Rahul Gandhi Supported Pappu Yadav: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है. 31 साल पुराने एक मामले में पटना पुलिस ने उन्हें शुक्रवार (6 फरवरी) की देर रात गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है, जब वे पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में सरकार को घेरने में जुटे हुए थे. पटना पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके लिखा कि पटना में NEET की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है.

राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की, तो वही पुराना भाजपा-NDA मॉडल सामने आ गया. केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो. इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए. आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है, ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके. सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती.

ये भी पढ़ें- Bihar Breaking News Live: पप्पू यादव को इलाज के बाद PMCH से IGIMS लाया गया, किया गया था रेफर

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी ने कहा कि यह एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है. यह राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है. यह बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है. वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पप्पू यादव का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है.

वे अन्याय और अत्याचार के साथ खड़े हैं- प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा- पटना के हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला झकझोर देने वाला है. यह केस सामने आने के बाद सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है. FIR दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई तक सबकुछ संदिग्ध बना दिया गया है. यह सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है?

प्रियंका ने कहा कि हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक- जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती हैं. इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है. भाजपा और उनके सहयोगियों का एजेंडा स्पष्ट है- वे अन्याय और अत्याचार के साथ खड़े हैं.

क्या है 31 साल पुराना मामला?

पप्पू यादव को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, वह साल 1995 का है. उस वक्त विनोद बिहारी लाल ने पटना के गर्दनीबाग थाने में एक शिकायत दर्ज कराकर पप्पू यादव पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव ने घर को पर्सनल यूज के लिए लिया था, लेकिन उसे राजनीतिक कार्यालय बना लिया. उन्होंने कहा कि मकान लेते वक्त इस तथ्य को छिपाया गया. इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था.

इस मामले में अदालत की ओर से सांसद को समन जारी करके पेश होने को कहा गया था. बार-बार समन जारी होने के बावजूद पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. इसके बाद पटना की एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ वारंट और संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.