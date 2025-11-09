Advertisement
'घुसपैठियों के हमदर्द बने बैठे हैं राहुल गांधी', SIR बयान पर केशव मौर्य का करारा प्रहार

Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी के SIR बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सत्ता से बाहर होने की बौखलाहट में अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं. मौर्य ने महागठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया.

 

Bihar Chunav 2025:राहुल गांधी ने कहा था कि SIR वोट चोरी को छिपाने की व्यवस्था है और इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है. इस पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा उत्तर दिया और कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्तहैं और सत्ता से बेदखल होने की बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं. मौर्य ने दावा किया कि SIR लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ है और बिहार में SIR के बाद चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें किसी भी मतदाता की सूची से संबंधित शिकायत नहीं आई. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि वे घुसपैठियों के हमदर्द हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं. उनका जवाब बिहार की जनता वोट के जरिए दे देगी और 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो एनडीए बड़े अंतर से जीतेगा.

कांग्रेस के आरोपों पर एनडीए के मंत्री अपने सामान पैक कर रहे हैं और फाइलें चोरी हो रही हैं, मौर्य ने कहा कि यह सब मीडिया में स्पेस पाने के लिए कहा जा रहा है और इन बातों का कोई ठोस मतलब नहीं है. उनका कहना था कि लोग चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि महागठबंधन का खेल खत्म हो गया है और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता अब विदेश यात्राओं के लिए तैयार हैं, जबकि बिहार की विकास यात्रा आगे बढ़ेगी. मौर्य ने जोर देकर कहा कि घुसपैठियों को यह सरकार किसी भी सूरत में रहने नहीं देगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

विपक्ष द्वारा CCTV कैमरे बंद होने को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर मौर्य ने कहा कि यह वही लोग हैं जो मुद्दा-हीन होते हैं और इसलिए तर्कहीन मुद्दे गढ़ते हैं. उन्होंने कहा कि मंत्री आधुनिक भारत के चाणक्य हैं और 2014 से सत्ता से दूर रहे कांग्रेस के लोग ही अब अपनी समस्याओं के कारण शोर मचा रहे हैं. मौर्य ने आरोप लगाया कि विपक्षी बयान केवल टीआरपी और मीडिया स्पेस पाने के लिए दिये जा रहे हैं.

अंत में मौर्य ने कहा कि बिहार में 'कट्टे' वाली सरकार नहीं चलेगी और प्रधानमंत्री के रुख का समर्थन करते हुए बताया कि वे चाहते हैं कि बच्चों के हाथों में कलम हो, हथियार नहीं; युवाओं के पास रोजगार हो; और गांव से लेकर शहर तक विकास हो.
इनपुट: सुन्दरम

