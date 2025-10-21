Bihar Chunav 2025: दलितों की आबादी- 20%, सुरक्षित सीटें- 40, फिर भी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा टिकट सवर्णों को दिया?

Congress Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने संगठन में काफी बदलाव किए थे. बिहार के 19 फीसदी से ज्यादा दलितों को साधने के लिए भूमिहार नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समाज के राजेश राम को प्रदेश की कमान सौंपी गई. दलित समाज से वे चौथे नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे. उनको सपोर्ट करने के लिए कृष्णा अल्लावरु को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया. इसके बाद राहुल गांधी के ताबड़तोड़ दौरों का सिलसिला शुरू हुआ. याद कीजिए दरभंगा की उस जनसभा का जब राहुल गांधी प्रशासन की अनुमति के बिना ही अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से संवाद करने के लिए पहुंच गए थे. पुलिस के रोकने पर राहुल गांधी पैदल ही इस कार्यक्रम में पहुंचे और वहां छात्रों से कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को उनका वाजिब हक मिलेगा.

इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का रोडमैप इस तरह से डिजाइन किया कि प्रदेश के दलित-मुस्लिम बाहुल्य जिलों को कवर किया जा सके. पूरी यात्रा के दौरान राहुल दलित और मुस्लिम वोटरों को साधते रहे. बीजेपी पर वे लगातार एक ही आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी, एनडीए और आरएसएस मिलकर दलितों के वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं. कटिहार में मखाना किसानों के साथ बातचीत में राहुल ने कहा था कि बीजेपी दलितों को अंतिम पंक्ति में रखना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण सेना और सार्वजनिक क्षेत्रों में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे बंद होते जा रहे हैं. उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार में दलितों को हक दिया जाएगा.

वहीं जब चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो राहुल गांधी का दलित प्रेम सिर्फ दिखावा साबित हुआ और पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें सवर्णों को दे दीं. पार्टी ने इस बार सामान्य वर्ग से 20 और पिछड़ी जातियों से 20 उम्मीदवार उतारे हैं. इसके अलावा 10 मुस्लिम, 10 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति समाज से टिकट दिया है. बता दें कि नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद महागठबंधन में कांग्रेस इस बार 9 सीटों के नुकसान से चुनावी मैदान में हैं. वहीं पार्टी ने इस बार अपने तीन सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिया है.

