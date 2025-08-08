Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' की नई तारीख घोषित, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2871779
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' की नई तारीख घोषित, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ

Vote Adhikar Yatra: राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा प्रारंभ करेंगे. यह यात्रा सासाराम से प्रारंभ होगी. इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे. इस यात्रा के जरिए SIR का विरोध किया जाएगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:20 AM IST

Trending Photos

राहुल गांधी-तेजस्वी यादव
राहुल गांधी-तेजस्वी यादव

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटे हैं. चुनाव में जनता का समर्थन हासिल करने के लिए राहुल अब जल्द ही बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं. दरअसल, राहुल गांधी जल्द ही पूरे प्रदेश में 'वोट अधिकार यात्रा' निकालने वाले हैं. यह यात्रा बिहार में वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया के विरोध में निकाली जा रही है. जानकारी के मुताबिक, आगामी 17 अगस्त से यह यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसकी जानकारी दी.

गुरुवार (07 अगस्त) को पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में यात्रा की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की. बैठक में यात्रा को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गयी. बता दें कि पहले यह यात्रा 10 अगस्त से शुरू होने वाली थी, लेकिन फिर इसे स्थगित कर दिया गया था. माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव के दो वोटर कार्ड के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने यात्रा को स्थगित कर दिया है. हालांकि, अब चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यात्रा की नई तारीख घोषित कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी के डिनर से पहले तेजस्वी की बड़ी बैठक, RJD के सभी MLA-MLC संग ऑनलाइन मंथन

यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी. जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में 15 दिन की यात्रा निकाली जाएगी. इसका पूरा रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है. इस यात्रा में विपक्ष की एकजुटता देखने को मिल सकती है. राहुल-तेजस्वी के साथ इंडिया ब्लॉक के अन्य बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं. कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, न्याय और समानता की पुनर्स्थापना का प्रयास है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rahul GandhiTejashwi Yadavbihar chunav 2025

Trending news

Rahul Gandhi
राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' की नई तारीख घोषित, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ
Khunti news
खूंटी में रुला रहीं महंगी सब्जियां, तो अंडा-बॉयलर से मिल रही राहत, चेक कीजिए रेट
Bihar weather news
बिहार के 19 जिले में गिरेगी बिजली! अगले 24 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी जारी
Sitamarhi News
Bihar News: बिहार को आज मिलेगी एक और अमृत भारत ट्रेन, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी
patna news
ऑटो से जा रही थी महिला और बाइक सवार क्रिमिनल्स ने मार दी गोली, फिर दहला पटना
Patna Metro
रेड या ब्लू... पटना मेट्रो के किस लाइन पर सबसे पहले चलेगी ट्रेन? यहां जानें
Home Minister Amit Shah
इंतजार खत्म! पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास आज, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भूमि पूजन
Muzaffarpur News
पैंपर गोदाम से भारी मात्रा में शराब बरामद, तस्करी करने वाले 8 कारोबारी भी गिरफ्तार
Ashwini Vaishnaw
रेल मंत्री ने अमृत भारत ट्रेन के उद्घाटन के लिए संजय झा को भेजा निमंत्रण पत्र
Jamui News
जमुई में एक और गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, हथियारों का जखीरा बरामद, मास्टरमाइंड फरार
;