Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' की नई तारीख घोषित, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटे हैं. चुनाव में जनता का समर्थन हासिल करने के लिए राहुल अब जल्द ही बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं. दरअसल, राहुल गांधी जल्द ही पूरे प्रदेश में 'वोट अधिकार यात्रा' निकालने वाले हैं. यह यात्रा बिहार में वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया के विरोध में निकाली जा रही है. जानकारी के मुताबिक, आगामी 17 अगस्त से यह यात्रा शुरू होगी और इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे. बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसकी जानकारी दी.

गुरुवार (07 अगस्त) को पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में यात्रा की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की. बैठक में यात्रा को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गयी. बता दें कि पहले यह यात्रा 10 अगस्त से शुरू होने वाली थी, लेकिन फिर इसे स्थगित कर दिया गया था. माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव के दो वोटर कार्ड के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने यात्रा को स्थगित कर दिया है. हालांकि, अब चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यात्रा की नई तारीख घोषित कर दी गई है.

यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी. जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में 15 दिन की यात्रा निकाली जाएगी. इसका पूरा रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है. इस यात्रा में विपक्ष की एकजुटता देखने को मिल सकती है. राहुल-तेजस्वी के साथ इंडिया ब्लॉक के अन्य बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं. कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, न्याय और समानता की पुनर्स्थापना का प्रयास है.

