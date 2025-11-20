बिहार के लोगों पर राहुल गांधी की 'सोच' थोपना कांग्रेस को पड़ा महंगा, कृष्णा अल्लावुरु का कॉरपोरेट स्टाइल भी ले डूबा

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 61 सीटों पर लड़कर 6 पर जीत पा. वहीं महागठबंधन 35 सीटें ही हासिल कर पाई. अब कांग्रेस अपनी हार को लेकर समीक्षा कर रही है. हालांकि राहुल गांधी इस हार को वोट चोरी से जोड़ रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनको फॉलो कर रही है. राहुल गांधी का कहना है कि हम एक ऐसा चुनाव हारे हैं, जो शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं था. हालांकि राहुल गांधी यह नहीं मानेंगे इस हार के पीछे उनकी वोटर अधिकार यात्रा का भी उतना ही अहम रोल रहा. इसके अलावा, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावुरु का कॉरपोरेट स्टाइल में काम करना बिहार जैसे ठेठ देसी प्रांत में कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया. कृष्णा अल्लावुरु से प्रदेश कांग्रेस को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वे पटना में ही एक सीईओ की तरह काम करते रहे और दूरदराज के कार्यकर्ताओं से मिले भी नहीं. कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए प्रदेश के जमीनी नेताओं की तुलना में फेलियर और बाहरी लोगों पर ज्यादा भरोसा किया था और उसका कमजोर संगठन इसे झेल नहीं पाया. नतीजा 6 सीट पर आकर वह अटक गई. बिहार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही इसे लेकर पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं. कांग्रेस प्रत्याशियों का कहना है कि वोट चोरी मुद्दा नहीं था, बल्कि यह राहुल गांधी की सोच थी.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में हारने वाले कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों ने अपनी हार के जो कारण गिनाए, वो पार्टी हाईकमान की उस तफ्तीश का हिस्सा होंगे, जो करारी शिकस्त पर रिपोर्ट देने के लिए कमेटी बनाई गई है. कुछ कांग्रेस उम्मीदवारों ने शिकायत की कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी में शामिल हुए कई नेताओं को टिकट दिए गए. एक ने कहा, "कम से कम 10 दलबदलुओं को टिकट दिए गए और दो को छोड़कर सभी हार गए. जिन लोगों को नज़रअंदाज़ किया गया, वे अंदरूनी तोड़-फोड़ में शामिल थे."

ऐसे नेताओं का आक्रोश इस बात को लेकर था कि नाराज नेताओं को मनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने क्या किया? कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि अल्लावरु ने पूरे राज्य में यात्रा नहीं की और पटना तक ही सीमित रहे, जबकि उनके "कॉर्पोरेट" और "नॉन-पॉलिटिकल" काम करने के तरीके ने कैडर का हौसला तोड़ा. एक उम्मीदवार ने कहा, "अल्लावरु की यात्राओं से पार्टी में एनर्जी आती. उन्हें चुनाव से सिर्फ़ 8 महीने पहले इंचार्ज बनाया गया था. वह इतने कम समय में राज्य के डायनामिक्स को समझने में नाकाम रहे. कुछ कांग्रेस नेताओं को लगा कि कन्हैया कुमार की “पलायन रोको, रोज़गार दो” यात्रा और राहुल गांधी की राज्य भर में वोटर अधिकार यात्रा पार्टी के पक्ष में वोटरों को एकजुट करने में नाकाम रहीं.

यात्राओं के दौरान उठाए गए मुद्दों और टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए, कुछ उम्मीदवारों ने कहा कि कन्हैया का कैंपेन चुनाव के करीब होना चाहिए था, जबकि राहुल गांधी को बेरोज़गारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था. एक उम्मीदवार ने कहा, “इसके बजाय, राहुल गांधी ने वोट चोरी पर ध्यान दिया. एक ऐसा मुद्दा जो चुनावी मुद्दे के तौर पर ज़मीन पर शायद ही कोई असर डाल पाया हो.” चुनावों में अपने आम तरीके के मुताबिक, कांग्रेस ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन्हें तीन कैटेगरी, “A”, “B” और “C” में रखा था, जो क्रम से सुरक्षित, पसंदीदा और मुश्किल सीटों को दिखाती थीं.

हालांकि, कई उम्मीदवारों ने अपने कैंपेन में पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं द्वारा कथित “पक्षपात” दिखाने की शिकायत की. उन्होंने कहा कि कुछ “पसंदीदा” सीटों पर कई हाई-प्रोफाइल कैंपेनर थे, जो कई दूसरी सीटों पर नहीं पहुंचे. कई कैंडिडेट्स को लगा कि AICC के इलेक्शन वॉर रूम ही सब कुछ चला रहे थे, जबकि प्रेस ब्रीफिंग और कैंपेन के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में स्टेट लीडरशिप को जानकारी नहीं दी जा रही थी.

कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट कमेटियों को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी के जोर देने के बावजूद कई कैंडिडेट्स ने बताया कि बिहार पार्टी लीडरशिप ने डिस्ट्रिक्ट और बूथ लेवल पर पार्टी स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम नहीं किया. एक कैंडिडेट ने कहा, “बूथ कमेटियों का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ. सब कुछ कागजों पर ही रहा. डिस्ट्रिक्ट कमेटियां नहीं बनाई गईं, जबकि स्टेट लीडरशिप ने ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स की जगह वॉर रूम के लोगों को रखने की कोशिश की. यह एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कभी काम नहीं करती.”

महागठबंधन के सीट-शेयरिंग का कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट न करने से, कई लीडर्स को लगा कि यह मैसेज गया कि गठबंधन एकजुट नहीं है. यह बात गठबंधन की अपने CM फेस के अनाउंसमेंट को लेकर शुरुआती हिचकिचाहट और उसके “बिखरे हुए” कैंपेन से और भी खराब हो गई. एक कैंडिडेट ने कहा, “फ्रेंडली फाइट्स ने पार्टी वर्कर्स को भी कन्फ्यूज कर दिया.” पार्टी कैंडिडेट्स ने कहा कि हाईकमान ने विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के चीफ मुकेश सहनी की ताकत को “ज़्यादा” समझा, जबकि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास (EBCs) के एक हिस्से में उनका माना जाने वाला सपोर्ट बेस NDA की तरफ चला गया. एक कैंडिडेट ने कहा, “नतीजों से साफ पता चला है कि हमें EBC वोट नहीं मिले. हमने उन्हें (सहनी) डिप्टी CM का चेहरा घोषित किया था, लेकिन उन्होंने हमें कोई वोट ट्रांसफर नहीं किया. सहनी के बारे में कांग्रेस का अंदाज़ा गलत था.”

कई कांग्रेस कैंडिडेट्स ने कहा कि सीमांचल की 24 में से ज़्यादातर सीटें NDA ने जीतीं, क्योंकि इस इलाके में मुस्लिम वोट बंट गए, जिसका कुछ हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की तरफ चला गया. उनमें से कुछ ने AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी के चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी पर किए गए हमलों की ओर भी इशारा किया. पार्टी के एक लीडर ने दावा किया, “इससे काउंटर-पोलराइजेशन हुआ और NDA को मदद मिली.”