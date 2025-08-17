Vote Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से झारखंड का सियासी पारा चढ़ा, BJP ने कही ये बात

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज (रविवार, 17 अगस्त) से बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं. दरअसल, राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा आज से शुरू होने वाली है. इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव समेत INDIA ब्लॉक के तमाम नेता शामिल होंगे. यह यात्रा बिहार में हुई SIR प्रक्रिया और 'वोट चोरी' के विरोध में निकाली जा रही है. राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है. इस यात्रा में झारखंड कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं. झारखंड कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी कर प्रधानमंत्री को तीसरी बार सत्ता दिलाई है. वोट अधिकार यात्रा के जरिए लोगों को उनके वोट के अधिकार की जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस यात्रा का असर सड़कों पर भी दिखेगा. जब आम लोग भी राहुल गांधी के इस मुहिम में शामिल होकर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर होंगे.

इस यात्रा झारखंड बीजेपी के नेता प्रतुल शहदेव ने कहा कि राहुल गांधी को सीट बचाव रैली करनी चाहिए थी, क्योंकि वो लालू यादव के रहमो-करम पर हैं. वहीं शहदेव ने राहुल गांधी को राजनीति का पनौती बताया है. उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर अब राहुल गांधी के कम पढ़ रहे हैं तो कांग्रेस को जो 2_4 सीट आनी थी अब वह भी खत्म हो जाएगी. राहुल गांधी की यह यात्रा ढकोसला है सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं. वहीं जेएमएम नेता मनोज ठाकुर ने कहा कि अनर्गल और असभ्य भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पनौती शब्द पर चुटकी लेते हुए कहा कि रही बात पनौती की तो कौन पनौती है, इसे पूरा देश जान रहा है. राहुल गांधी ने जो विषय छेड़ा है, उससे केंद्र सरकार की गाड़ी हिल गई है. जेएमएम नेता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि एसएईआर के माध्यम से इन लोगों ने जो वोटर को स्लैश करने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांग दी है और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा.

रिपोर्ट- धीरज ठाकुर

