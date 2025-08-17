Vote Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से झारखंड का सियासी पारा चढ़ा, BJP ने कही ये बात
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2884699
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Vote Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से झारखंड का सियासी पारा चढ़ा, BJP ने कही ये बात

Jharkhand Politics: बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज से शुरू होने वाली है. इस यात्रा को लेकर झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है. कांग्रेस और झारखंड ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है. वहीं बीजेपी नेता प्रतुल शहदेव ने राजनीति का पनौती बताया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:00 AM IST

Trending Photos

राहुल गांधी
राहुल गांधी

Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज (रविवार, 17 अगस्त) से बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं. दरअसल, राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा आज से शुरू होने वाली है. इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव समेत INDIA ब्लॉक के तमाम नेता शामिल होंगे. यह यात्रा बिहार में हुई SIR प्रक्रिया और 'वोट चोरी' के विरोध में निकाली जा रही है. राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है. इस यात्रा में झारखंड कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं. झारखंड कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी कर प्रधानमंत्री को तीसरी बार सत्ता दिलाई है. वोट अधिकार यात्रा के जरिए लोगों को उनके वोट के अधिकार की जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस यात्रा का असर सड़कों पर भी दिखेगा. जब आम लोग भी राहुल गांधी के इस मुहिम में शामिल होकर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर होंगे.

इस यात्रा झारखंड बीजेपी के नेता प्रतुल शहदेव ने कहा कि राहुल गांधी को सीट बचाव रैली करनी चाहिए थी, क्योंकि वो लालू यादव के रहमो-करम पर हैं. वहीं शहदेव ने राहुल गांधी को राजनीति का पनौती बताया है. उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर अब राहुल गांधी के कम पढ़ रहे हैं तो कांग्रेस को जो 2_4 सीट आनी थी अब वह भी खत्म हो जाएगी. राहुल गांधी की यह यात्रा ढकोसला है सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं. वहीं जेएमएम नेता मनोज ठाकुर ने कहा कि अनर्गल और असभ्य भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है.

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live Updates: आज से बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी, 'वोट अधिकार यात्रा' के जरिए करेंगे 'महासंग्राम'

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पनौती शब्द पर चुटकी लेते हुए कहा कि रही बात पनौती की तो कौन पनौती है, इसे पूरा देश जान रहा है. राहुल गांधी ने जो विषय छेड़ा है, उससे केंद्र सरकार की गाड़ी हिल गई है. जेएमएम नेता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि एसएईआर के माध्यम से इन लोगों ने जो वोटर को स्लैश करने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांग दी है और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा.

रिपोर्ट- धीरज ठाकुर

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rahul GandhiVote Adhikar YatraJharkhand Politics

Trending news

patna news
Patna News: पटना में घर के अंदर घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत
Rahul Gandhi
बिहार में राहुल की वोट अधिकार यात्रा से झारखंड का सियासी पारा चढ़ा, BJP ने घेरा
Jharkhand news
फुटबॉल में झारखंड का जलवा, एक साथ 7 लड़कियों का भारतीय टीम में चयन
Bokaro News
बोकारो में तेल टैंकर ने पुलिस की गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी
Raghunath Jha
Bihar Politics: बिहार बीजेपी को बड़ा झटका, रघुनाथ झा के पोते ने थामा राजद का दामन
surendra yadav rjd
RJD सांसद अपने बयान पर कायम, बोले- देश को दो लोग खरीद रहे और दो लोग बेच रहे हैं
Gopalganj Assembly Seat
गोपालगंज सीट पर रहा है BJP का दबदबा, क्या महागठबंधन इस बार रोक पाएगा ये सिलसिला?
Barauli Assembly Seat
बरौली सीट पर 2020 में खिला था कमल, क्या इस बार भी BJP का दबदबा रहेगा कायम?
Vaishali news
पुलिस पर फायरिंग... अपराधियों को पकड़ने गई टीम पर हमला, बाल-बाल बचे थानाध्यक्ष
patna news
चाकू से काट दिया मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट, गंभीर स्थिति में चल रहा इलाज
;