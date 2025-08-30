राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा छपरा पहुंची, हाथी-घोड़े और बैंड-बाजे के साथ हुआ स्वागत
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा छपरा पहुंची, हाथी-घोड़े और बैंड-बाजे के साथ हुआ स्वागत

Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' शनिवार को सारण जिला मुख्यालय छपरा पहुंची. सारण में इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया. यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. ‎‎पूरे शहर में उत्साह और ऊर्जा की लहर दौड़ गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:22 PM IST

राहुल गांधी, वोटर अधिकार यात्रा
राहुल गांधी, वोटर अधिकार यात्रा

राहुल गांधी, तेजस्वी यादव संग कदमताल करने बिहार पहुंचे अखिलेश यादव

हाथी-घोड़ों के साथ स्वागत देख राहुल गांधी गदगद हो गए. ‎सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, छपरा की जनता बदलाव चाहती है और राहुल गांधी की यह 'वोटर अधिकार यात्रा' लोगों में नई उम्मीद जगा रही है. आज हमने देखा कि किस तरह हर वर्ग के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने. यह साफ संकेत है कि बिहार में परिवर्तन की लहर चल चुकी है और जनता एक न्यायपूर्ण, समान और विकासशील समाज की ओर बढ़ रही है.

राहुल गांधी की आज की वोटर अधिकार यात्रा में सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए. शनिवार को यह यात्रा छपरा के श्याम चौक से शुरू हुई. यह यात्रा बाजार समिति मोड़, आरा रोड, छपरा ब्रिज मोड़ होते हुए आरा में प्रवेश करेगी.

आज रात्रि विश्राम वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा में होगा. इस यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना में होगा, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक पदयात्रा निकालेंगे. इस पदयात्रा में महागठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे. वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है. ‎ ‎
इनपुट: आईएएनएस

rahul gandhi voter adhikar yatra

