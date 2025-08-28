आज वोट काटे जा रहे, फिर राशन कार्ड खत्म होगा, आगे जमीन छीनी जाएगी, राहुल गांधी ने लोगों को डराया
Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को 'वोटर अधिकार यात्रा' के क्रम में सीतामढ़ी पहुंचे. यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में SIR के जरिए काटे गए नामों को लेकर चुनाव आयोग को घेरा. उन्होंने कहा कि ये अभी वोट काटे गए हैं लेकिन नए नाम जोड़े भी जाएंगे. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वोट का अधिकार समाप्त हो गया या वोट कट जाएगा तो गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:45 PM IST

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी कर सत्ता में पहुंचे हैं. महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन को अधिक सीटें आईं, लेकिन चार महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन दिखा तक नहीं.उन्होंने आरोप लगाया कि यहां लाखों नाम जोड़कर वोट चोरी की गई. कांग्रेस नेता ने बिहार में इस यात्रा की शुरुआत करने के उद्देश्य को लेकर कहा कि चुनाव आयोग को यह पता चल जाए कि बिहार की जनता होशियार है. उन्होंने संविधान की चर्चा करते हुए कहा कि आजादी के पहले दलित को अछूत कहा जाता था. आजादी के बाद संविधान के जरिए उन्हें अधिकार दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: Voter Adhikar Yatra: जानकी मंदिर में राहुल गांधी-तेजस्वी यादव ने की पूजा-अर्चना, लगे मोदी-मोदी के नारे

उन्होंने दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची से जो 65 लाख नाम काटे गए हैं, उनमें दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, और किसान शामिल हैं, इसमें एक अमीर का नाम नहीं है.ये गरीबों का अधिकार छीनना चाहते हैं.

बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन की शुरुआत सीतामढ़ी से हुई. गुरुवार को राहुल गांधी जानकी मंदिर पहुंचे और गर्भगृह में जाकर माता की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जानकी मंदिर में माता के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की.
इनपुट:आईएएनएस

