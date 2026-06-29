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Bihar Politics: भरत तिवारी के परिजनों से मिल सकते हैं राहुल गांधी, 11 जुलाई को आ रहे बिहार

Rahul Gandhi Bihar Visit: रविवार (28 जून) को कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान हरियाणा के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि बिहार दौरे के दौरान राहुल गांधी खुद बेलौटी गांव आकर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:36 AM IST
Bihar Politics: भरत तिवारी के परिजनों से मिल सकते हैं राहुल गांधी, 11 जुलाई को आ रहे बिहार
Image Credit: Zee MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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