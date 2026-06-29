Bihar Politics: भरत तिवारी के परिजनों से मिल सकते हैं राहुल गांधी, 11 जुलाई को आ रहे बिहार

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Rahul Gandhi Bihar Visit: भोजपुर में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस एनकाउंटर की चर्चा पूरे देश में हो रही है. विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार सम्राट सरकार को घेरने में जुटा है. वहीं, अब इस विवाद में राहुल गांधी की एंट्री हो सकती है. जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी अपने बिहार दौरे पर मृतक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं. भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस पार्टी अचानक से बेहद आक्रामक हो गई है. रविवार (28 जून) को कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की. इनमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, हरियाणा के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स, बक्सर के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी और भोजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. श्रीधर तिवारी शामिल हैं.
अजय राय ने विकास दुबे एनकाउंटर की याद दिलाते हुए बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारों में ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया जा रहा है. वहीं विधायक कुलदीप वत्स ने पीड़ित परिवार को मौके पर ही आर्थिक सहायता दी और कानूनी लड़ाई का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया. उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपेंगे. उन्होंने दावा किया कि जुलाई में प्रस्तावित अपने बिहार दौरे के दौरान राहुल गांधी खुद बेलौटी गांव आकर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं.
बता दें कि राहुल गांधी आगामी 11 जुलाई को बिहार आने वाले हैं. वे यहां छात्रों से संवाद करने वाले हैं. पार्टी की ओर से राजधानी पटना में स्थित बापू सभागार में 'छात्र संवाद कार्यक्रम' का आयोजन किया जा रहा है. इसमें बिहार के विभिन्न जिलों से तकरीबन 10,000 छात्रों के शामिल होने की संभावना है. राहुल गांधी इस कार्यक्रम में पेपर लीक, परीक्षा अनियमितता और बेरोजगारी के मुद्दे पर छात्रों से संवाद करेंगे.
वे इन मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी आगामी 10 जुलाई को प्रयागराज में, 11 जुलाई को पटना में, 14 जुलाई को दिल्ली और 17 जुलाई को कोटा में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.