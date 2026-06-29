Bihar Politics: भरत तिवारी के परिजनों से मिल सकते हैं राहुल गांधी, 11 जुलाई को आ रहे बिहार

Rahul Gandhi Bihar Visit: भोजपुर में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस एनकाउंटर की चर्चा पूरे देश में हो रही है. विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार सम्राट सरकार को घेरने में जुटा है. वहीं, अब इस विवाद में राहुल गांधी की एंट्री हो सकती है. जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी अपने बिहार दौरे पर मृतक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं. भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस पार्टी अचानक से बेहद आक्रामक हो गई है. रविवार (28 जून) को कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की. इनमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, हरियाणा के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स, बक्सर के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी और भोजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. श्रीधर तिवारी शामिल हैं.