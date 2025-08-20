Voter Adhikar Yatra: बिहार SIR पर क्या जनता को गुमराह कर रहे राहुल-तेजस्वी? रंजू देवी की तरह सुबोध की कहानी भी झूठी निकली
Voter Adhikar Yatra: बिहार SIR पर क्या जनता को गुमराह कर रहे राहुल-तेजस्वी? रंजू देवी की तरह सुबोध की कहानी भी झूठी निकली

Voter Adhikar Yatra News: राहुल गांधी ने दावा किया था कि सुबोध कुमार ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, लेकिन एसआईआर के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है. उनका वोट चोरी हो गया. राहुल गांधी का यह दावा पूरी तरह से फर्जी निकला. इससे पहले औरंगाबाद में राहुल ने एक महिला रंजू देवी का मामला उठाया था, रंजू देवी के परिवार का नाम कटने की बात भी झूठ थी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:40 AM IST

SIR पर नाम कटने की सच्चाई सामने आई
Rahul Gandhi False Claim: क्या राहुल गांधी बिहार SIR पर जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्या वोट अधिकार यात्रा सिर्फ झूठ प्रचारित करने के लिए निकाली जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एक और दावे की पोल खुल गई. दरअसल, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नवादा के जिस सुबोध कुमार को आगे करके वोट काटे जाने का दावा किया था, वह पूरी तरह से फर्जी निकला. नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के सुबोध कुमार को राहुल गांधी अपनी जीप पर बुलाकर लोगों को यह दवा किया था कि उनका वोट चोरी हो गया है. 

राहुल गांधी ने दावा किया था कि सुबोध कुमार ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, लेकिन एसआईआर के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है. वोटर लिस्ट से सुबोध कुमार का नाम काट जाने का दावा बिल्कुल निराधार और झूठा निकला. राहुल के दावे पर जिला निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि सुबोध का नाम विशेष गहन परीक्षण 2025 से पहले भी वोटिंग लिस्ट में नही था, उनके नाम हटाने का आरोप झूठा है. सुबोध कुमार का नाम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रकाशित विलोपित मतदाताओं की सूची में दर्ज नहीं है. ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन के बाद भी कोई दावा/आपत्ति (फॉर्म-6 या आवश्यक घोषणा पत्र) पेश नहीं किया. जब मतदान केन्द्र संख्या 10 पर विलोपित मतदाताओं की सूची चिपकाई गई, तब भी वो खुद वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई.

बता दें कि राहुल गांधी के सामने सुबोध कुमार ने कहा था कि मेरा नाम सुबोध कुमार और पिता का नाम श्यामली सिंह, मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं. मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है. उन्होंने कहा था कि मैंने लोकसभा चुनाव में वोट दिया है. लोकसभा चुनाव में मैं राजद पार्टी का पोलिंग एजेंट भी था. इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के बीच पार्टनरशिप चल रही है. जो सुबोध कुमार जी के साथ हुआ, वही लाखों लोगों के साथ बिहार में हो रहा है. वोट चोरी भारत माता पर आक्रमण है. बिहार की जनता ये होने नहीं देगी. राहुल के इसी दावे को जिला निर्वाचन आयोग ने फर्जी बताया है.

नवादा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) ने कहा कि सुबोध कुमार द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 में नाम हटाने का लगाया गया आरोप निराधार और असत्य है. भविष्य में यदि वे फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणापत्र प्रस्तुत करेंगे तो नियमानुसार उनका नाम शामिल किया जाएगा. बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले दावे का खंडन किया हो. इससे पहले औरंगाबाद में राहुल ने एक महिला रंजू देवी का मामला उठाया था, यह कहते हुए कि उनका और उनके परिवार का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है. राहुल गांधी का यह दावा भी पूरी तरह से फर्जी था. चुनाव आयोग ने सारी सच्चाई सामने रख दी, जिसके बाद रंजू देवी ने कहा कि उनसे ऐसा कहने के लिए कहा गया था.

