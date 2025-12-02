जहां से अंग्रेजों ने पूरे बिहार पर हुकूमत की और जहां से निकलकर 2 दिग्गज राष्ट्रपति बने, अब उसकी पहचान खुद बदल गई

बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है. राजभवन को अब बिहार लोक भवन के नाम से जाना जाएगा. राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंग्थु के हस्ताक्षर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस तरह अंग्रेजी राज में उपराज्यपाल कार्यालय और आजाद भारत में अब तक राजभवन कहलाए जाने वाली जगह को अब बिहार लोक भवन के नाम से जाना जाएगा. प्रथम विश्वयुद्ध के समय जब मानवता तबाह हो रही थी और हर महाद्वीपों पर खून की नदियां बह रही थीं, तब भारत में एक नया और राज्य आकार ले रहा था. बिहार ने उस समय अपनी स्थापना के एक नए चरण की शुरुआत की थी. राज्य बनाने की प्रक्रिया 1922 तक सतत रूप से चली. हालांकि 12 दिसंबर, 2011 को ही किंग जॉर्ज पंचम ने ऐलान कर दिया था कि बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित होगा. अप्रैल, 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार को एक राज्य बना दिया गया, जो उस समय की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी.

अलग राज्य की स्थापना के बाद सबसे पहले उपराज्यपाल का कार्यालय, जिसका सचिवालय गवर्नमेंट हाउस, जो आजाद भारत में राजभवन कहलाया, का निर्माण 1920 तक हुआ. उसके बाद राज्यपाल का कार्यालय बनाया गया. फिर परिषद का निर्माण कराया और 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव कराए गए थे. 26 जनवरी, 1950 को जब देश ने लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को अपनाया, तब राज्यपाल को संवैधानिक रूप से राज्य प्रमुख का दर्जा मिला.

बिहार के राजभवन से निकलकर दो शख्सियत भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए हैं. सबसे पहले 1967 में जाकिर हुसैन और 2017 में रामनाथ कोविंद. इन दोनों ने पूर्व में बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी थी. जब बिहार नहीं बना था, यानी 1912 से पहले यह ग्रेटर बंगाल के एक हिस्से के रूप में था. कलकत्ता के उपराज्यपाल और उनके सचिवालय की ओर से यहां शासन किया जा रहा था. बिहार के लिए तीन संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों की व्यवस्था की गई थी. पटना के बांकीपुर में तब प्रशासनिक मुख्यालय होता था. बिहार की तब कोई राजधानी नहीं थी.

हालांकि 12 दिसंबर, 2011 को किंग जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग करने का ऐलान किया. उसके बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भारत सरकार अधिनियम, 1912 के माध्यम से बिहार और ओडिशा प्रांत की सीमाओं और नए राज्य के गठन के बारे में 22 मार्च, 1912 को औपचारिक ऐलान किया. इसके बाद उपराज्यपाल के कार्यालय आदि का भी ऐलान किया गया. 1936 में ओडिशा से अलग होने के बाद बिहार में 4 डिविजन शामिल थे: भागलपुर, पटना, तिरहुत और छोटानागपुर.

1 अप्रैल, 2012 को बिहार के प्रथम उपराज्यपाल चार्ल्स स्टुअलर्ट बेली ने चार्ज संभाला और पटना के छज्जूबाग में आयुक्त के निवास को चुना, जिसे दरभंगा राज से खरीदा गया था. उनका प्रवास रांची में भी होना था. 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद उपराज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता करती थी. कार्यकारी परिषद के 3 सदस्य थे: ईए गैट, ईवी लेविंगे और दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह. परिषद में 19 अतिरिक्त सदस्य भी थे और 21 निर्वाचित सदस्य थे.