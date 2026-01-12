Advertisement
Raj Thackeray: 'हिंदी थोपी तो मैं लात मारूंगा...', UP-बिहार वालों के खिलाफ राज ठाकरे ने फिर उगला जहर

Raj Thackeray On Hindi Language: मनसे नेता राज ठाकरे ने एक बार फिर भाषा विवाद को बढ़ावा देते हुए यूपी-बिहार के लोगों के खिलाफ जहर उगला है. बीएमसी चुनाव में मराठी वोट बैंक को साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर जमीन और भाषा चली गई, तो आप खत्म हो जाएंगे.

राज ठाकरे ने फिर यूपी-बिहार वालों के खिलाफ जहर उगला (फाइल फोटो)
राज ठाकरे ने फिर यूपी-बिहार वालों के खिलाफ जहर उगला (फाइल फोटो)

Raj Thackeray Controversial Statement: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने एक बार फिर यूपी-बिहार के लोगों के खिलाफ जहर उगला है. बीएमसी चुनाव में मराठी वोट बैंक को साधते हुए राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात कही. उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है. मुझे भाषा से नफरत नहीं है. लेकिन अगर आप इसे थोपने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको लात मारूंगा. मराठी लोगों को उकसाते हुए राज ठाकरे ने कहा कि बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से लोग महाराष्ट्र आ रहे हैं और आपका हिस्सा छीन रहे हैं. अगर जमीन और भाषा चली गई, तो आप खत्म हो जाएंगे. मनसे चीफ ने आगे कहा कि यह संकट आपके दरवाजे पर आ गया है. यह मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव है. अगर आपने आज यह मौका गंवा दिया, तो आप खत्म हो जाएंगे.

राज ठाकरे के बयान पर बिहार की सियासत गरमा गई है. बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने कहा कि राज ठाकरे अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं. माराठी पॉलिटिक्स को ताकत देने के लिए कुछ-कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वहां के लोग भी समझते हैं. हिन्दी मातृभाषा है. कहीं कोई तमिल बोले कहीं कोई उड़िया बोले, कोई भोजपुरी बोले, कोई मैथिली बोले. हर किसी की अपनी-अपनी भाषा है. किसी भी भाषा का अपमान करना ठीक नहीं है. ये लोग अपनी छोटी राजनीति के लिए देश का बड़ा अहित करते हैं.

जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि कौन किसको लात मारेगा. हिन्दुस्तान सबका है और हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है. वोट के लिए भावनाओं का खेल खेलना, ये राज ठाकरे आपको नसीब हो सकता है. यही कारण है कि विपक्ष में प्रलाप कर रहे हैं. हिंदी और मराठी एक साथ मिलकर रहते हैं. वहीं राजद प्रवक्ता मृत्यंजय तिवारी ने कहा कि हिंदी बोलने पर लात मारने की बात करने वालों पर जब कानून का कोड़ा चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे. उन्होंने कहा कि ये लोग नफरत बांटने वाले हैं. ये लोग भाषा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग हैं. ऐसे लोगो को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि हिंदी राजभाषा है. कोई किसी राजभाषा पर टिप्पणी करता है तो करवाई होनी चाहिए.

