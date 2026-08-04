'ऐसा तो होना ही था, नितिन ने कुछ हटकर 'नवीन' कर दिया, प्रशांत ने अशांत सम्राट को शांत कर दिया', राजीव खंडेलवाल से समझिए हार का विश्लेषण

पीकेः 'कुछ नहीं' से आम न होकर 'खास' हो गए

पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी, एक जन सुराज पार्टी, की विधानसभा में यह पहली जीत प्रशांत किशोर के मनोबल को ताकत और 'मंसूबों को पंख' देगी. प्रशांत किशोर का पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह कहना कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद में न रहने का यह 'मत' है. वस्तु उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि आपने तो विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए वोट दिया था, सम्राट चौधरी को नहीं. अतः आपका यह वोट मेरे लिए नहीं सम्राट चैधरी के खिलाफ माना जाएगा. अब भाजपा को (पीके के कथनानुसार 'अपराधी') सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, इससे प्रशांत किशोर की भविष्य की राजनीति के संकेत और मंसूबों की पुष्टि होती है. जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर बांकीपुर से बाहरी उम्मीदवार होने के बावजूद 30 साल से लगातार जीत रही भाजपा को हराकर चुनाव जीते. पूरे 32 राउंड में लगभग हर राउंड में बढ़त बनाई. 2015 की विधानसभा चुनाव की लालू लहर में भी भाजपा यहां से चुनाव नहीं हारी थी. पीके पिछले विधानसभा चुनाव में करगहर या राधोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. तथापि चुनाव नहीं लड़े. विधानसभा की बड़ी हार का 'बकाया (बाकी) बांकीपुर' में प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत कर 'वसूल' कर लिया.