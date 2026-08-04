'ऐसा तो होना ही था, नितिन ने कुछ हटकर 'नवीन' कर दिया, प्रशांत ने अशांत सम्राट को शांत कर दिया', राजीव खंडेलवाल से समझिए हार का विश्लेषण

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देश के तीन दिशाओं के तीन राज्यों मध्य प्रदेश ('मध्य', हृदय प्रदेश) बिहार (पूर्व) और गुजरात (पश्चिम) में हुए उपचुनावों के परिणाम पर एक लाइन की प्रतिक्रिया 'देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य' को 'मजबूत, सुरक्षित' करने के लिए 'ये तो होना ही था'. वैसा हमेशा यह दावा किया जाता रहा है कि लोकतांत्रिक चुनाव परिणाम देश के 'लोकतंत्र को ही मजबूत' करते हैं, जो कई बार 'धरातल पर सही नहीं उतरता है', लेकिन इन परिणामों ने निश्चित रूप से वास्तविक अर्थों में 'लोकतंत्र की जड़ों को सींचा' है. आइये! इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं.
'चुनाव परिणामों की तस्वीर'
बिहार के बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की लगभग 19 हजार (लगभग 50 प्रतिशत मत 49.19), मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह की 6 हजार से अधिक और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा से भाजपा की 30 हजार से अधिक मतों से जीती है. वर्तमान में 2 विधानसभा सीट भाजपा और 1 कांग्रेस के पास थी, जहां भाजपा को इन उपचुनावों में एक सीट का 'नुकसान' रहा. गुजरात का चुनाव परिणाम अपेक्षित था, जो राजनीति पर विशेष प्रभाव नहीं डालता है. यद्यपि यहां पर भाजपा की 'लीड' एक लाख से घटकर 30000 पर आ गई. शेष दोनों 'अनेपक्षित' परिणामों में बांकीपुर का अभी विश्लेषण किया जा रहा है.
भाजपा के लिए आकलन
यह चुनाव परिणाम पक्ष (सत्ता) और विपक्ष दोनों को ऊर्जा प्रदान करता हुआ सजग करता है और आंखें खोलने वाला है. सर्वप्रथम बात भाजपा की कर लें. प्रारंभ से ही भाजपा के लिए निम्न पांच 'अपशगुन' रहे.
A- पूर्व घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार 'बंटी' को बदलकर, नीरज कुमार को लाया. राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर मंडल अध्यक्ष को उम्मीदवार बना दिया.
B- नीतीश कुमार के चेहरे के बिना पहला चुनाव था. मानों भाजपा के 'सिर से राजनीतिक छतरी हट गई'.
C- कांग्रेस ने आरजेडी गठबंधन से हटकर प्रशांत किशोर का समर्थन किया.
D- भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का चुनावी प्रचार के दौरान यह बयान कि 'देश में नए 'वायरस और कॉकरोच' जैसी पार्टियां उभर रही हैं, जिनका मकसद देश को नष्ट करना है', का भी विपरीत प्रभाव पड़ा.
E- कुछ हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी ने चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारने के बावजूद पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर का अप्रत्यक्ष साथ दिया. मतलब विपक्षी मतों का अप्रत्याशित ध्रुवीकरण हुआ.
'पीएम के बॉस' (स्वयं प्रधानमंत्री के कथनानुसार), भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन की यह परंपरागत सीट है, जहां से वे लगातार 5 बार जीते और इसके पूर्व उनके स्वर्गीय पिताजी भी 4 बार लगातार विजयी हुए थे. उपचुनाव का सामान्य सिद्धान्त और परिपाटी- अधिकतर सत्तापक्ष ही जीतती रही है. बावजूद इसके निश्चित रूप से बांकीपुर की हार सिर्फ चुनावी न होकर एक 'राजनैतिक संकेत' है, जिसे भाजपा को एक 'निर्णायक संदेश' के रूप में लेना चाहिए. आंकड़ों की दृष्टि से 7 महीने पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्राप्त प्रचंड बहुमत (202 सीटें) के आंकड़े को यह एक हार प्रभावित नहीं करेगी. लेकिन राजनीति में कई बार 'एक चिंगारी भी बड़ा संदेश दे जाती है'.
'राजद के लिए बड़ा संदेश'
पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली आरजेडी की वही प्रत्याशी रेखा गुप्ता की इस बार 'जमानत जप्त' हो गई. 23 प्रतिशत वोट पाकर 25 विधानसभा सीटें जीतने वाली राजद के नेता तेजस्वी यादव को पीके से सीखना चाहिए. 3.38 % मत और निरंक सीट के बावजूद शेर की मांद में जाकर हरा कर एक तीर से कई निशाने पीके ने साध लिए. पीके की जीत की तुलना 1977 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की उत्तर भारत में हुई बुरी तरह की हार और तत्पश्चात तुरंत हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हार के मात्र 1 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की मोहसिना किदवई की जीत से की जा सकती है, जहां उपचुनाव में प्रचार करने इंदिरा गांधी स्वयं गई थी.
पीकेः 'कुछ नहीं' से आम न होकर 'खास' हो गए
पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी, एक जन सुराज पार्टी, की विधानसभा में यह पहली जीत प्रशांत किशोर के मनोबल को ताकत और 'मंसूबों को पंख' देगी. प्रशांत किशोर का पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह कहना कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद में न रहने का यह 'मत' है. वस्तु उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि आपने तो विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए वोट दिया था, सम्राट चौधरी को नहीं. अतः आपका यह वोट मेरे लिए नहीं सम्राट चैधरी के खिलाफ माना जाएगा. अब भाजपा को (पीके के कथनानुसार 'अपराधी') सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, इससे प्रशांत किशोर की भविष्य की राजनीति के संकेत और मंसूबों की पुष्टि होती है. जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर बांकीपुर से बाहरी उम्मीदवार होने के बावजूद 30 साल से लगातार जीत रही भाजपा को हराकर चुनाव जीते. पूरे 32 राउंड में लगभग हर राउंड में बढ़त बनाई. 2015 की विधानसभा चुनाव की लालू लहर में भी भाजपा यहां से चुनाव नहीं हारी थी. पीके पिछले विधानसभा चुनाव में करगहर या राधोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. तथापि चुनाव नहीं लड़े. विधानसभा की बड़ी हार का 'बकाया (बाकी) बांकीपुर' में प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत कर 'वसूल' कर लिया.
'चुनावी रणनीतिकार से उम्मीदवार तक'
चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश में प्रसिद्ध प्रशांत किशोर 2012 से लेकर 2021 तक विभिन्न पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतिकार होकर विभिन्न प्रदेशों में लगभग 90% सफलता प्राप्त की. जिसमें गुजरात विधानसभा और लोकसभा (भाजपा) बिहार (जेडीयू) पंजाब (कांग्रेस) आंध्र प्रदेश (वाईएसआरसीपी) महाराष्ट्र (शिवसेना) दिल्ली (आप) पश्चिम बंगाल (टीएमसी) और तमिलनाडु (डीएमके) को विजय दिलाई. परंतु उत्तर प्रदेश (कांग्रेस) में वे जरूर असफल रहे. बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में स्वयं की पार्टी की बुरी तरह से हार से वे स्वयं के लिए भी रणनीतिकार के रूप में असफल सिद्ध हुए. जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व पूरे देश में चुनाव जिताने का था, तो वहीं, नौ राज्यों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतने वाले पीके पिछले विधानसभा चुनाव में स्वयं के द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी को एक भी सीट जिता नहीं पाये. इस प्रकार नितिन नवीन और प्रशांत किशोर का एक ही लेवल था, लेकिन इस उपचुनाव की जीत ने प्रशांत किशोर की छवि पर लगी उक्त 'कालिख को धो दिया'.
हार का संदेश: अहंकार नहीं आत्ममंथन
'एक हार' आगे का मार्ग भी 'प्रशस्त' करती है, जो भविष्य की भूमिका को भी रचती है. 2024 के लोकसभा के बाद से भारी बहुमत से लगातार जीत भाजपा के 'सिर पर चढ़कर, सातवें आसमान पर पहुंचाकर घमंडी बना देती हैं.' इस एक हार ने इस अहंकार को रोकने और सोचने के लिए मजबूर कर दिया. लगातार जीत विरोधी पक्ष और आम जनता की जीवन व्यापन करने के लिए आवश्यक सामान्य जरूरतों को अनसुनी कर देती हैं. यह हार भाजपा नेतृत्व को वापिस 'धरातल' की ओर लाएगी, ताकि चैकन्ना होकर आगामी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के चुनाव में पुनः विजयी झंडा गाड़ सकें, ताकि 2029 का रास्ता प्रशस्त हो सकें. निश्चित रूप से भाजपा नेतृत्व इस हार से सीख लेकर और अधिक 'लोकतांत्रिक होकर जनोन्मुखी बनेगी'.
अंततः लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबी है कि यहां जनता समय-समय पर सत्ता को 'जमीन पर उतरने' का संदेश देती रहती है. शायद इसी कारण इन परिणामों को देखकर सहज ही मन कह उठता है- 'यह तो होना ही था.'