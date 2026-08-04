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'ऐसा तो होना ही था, नितिन ने कुछ हटकर 'नवीन' कर दिया, प्रशांत ने अशांत सम्राट को शांत कर दिया', राजीव खंडेलवाल से समझिए हार का विश्लेषण

बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा का 30 साल पुराना अभेद्य किला रही है. खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से लगातार 5 बार विजयी रहे थे. उनसे पूर्व उनके पिता भी 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे.

Written ByRajeev Khandelwal
Published: Aug 04, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:08 PM IST
'ऐसा तो होना ही था, नितिन ने कुछ हटकर 'नवीन' कर दिया, प्रशांत ने अशांत सम्राट को शांत कर दिया', राजीव खंडेलवाल से समझिए हार का विश्लेषण
Image Credit: (File Photo) राजीव खंडेलवाल, लेखक कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास

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लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास

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