Bihar Chunav 2025: राजेश राम बोले, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद नहीं
Bihar Chunav 2025: राजेश राम बोले, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद नहीं

Bihar Chunav 2025: बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने राजद के 'अकेले चुनाव लड़ने' के बयानों को खारिज करा. उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर लोगों में चल रहे विवाद को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन हर दिन मजबूत हो रहा है. वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में 'घुसपैठियों' वाले बयान पर भी विपक्ष पर तंज कसा.

Sep 19, 2025, 06:47 PM IST

बिहार, कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी
बिहार, कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी

Bihar Chunav 2025: बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य है और सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब गठबंधन के घटक दल सीट बंटवारे पर अंतिम मंथन कर रहे हैं. राजेश राम ने बातचीत में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, सीट शेयरिंग, राजद के साथ वार्ता और गठबंधन के सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति पर खुलकर बात की.

राजेश राम ने राजद के 'अकेले चुनाव लड़ने' के बयानों को खारिज करते हुए कहा इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि गठबंधन हर दिन के साथ मजबूत हो रहा है. स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा किस फॉर्मेट में होगा और इंडिया गठबंधन से जो सकारात्मक वार्ता चली है, उस पर चर्चा होगी. गठबंधन के साथियों के साथ मिलजुलकर आगे कैसे बढ़ना है, इस पर फोकस रहेगा.

सीटों की संख्या पर उन्होंने कहा कि सीटों के बारे में कोई गठबंधन नहीं बताएगा. गठबंधन में शामिल सभी को यह अधिकार है कि मिलजुलकर संयुक्त रूप से इस पर चर्चा करें. इंडिया गठबंधन के लोग सभी मुद्दों पर बात करते हैं. एकजुट होकर एक साथ निर्णय ले रहे हैं. हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं.

वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में 'घुसपैठियों' वाले बयान पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने इस बयान को 'पुराना राग' बताते हुए कहा कि भाजपा के पास नया कुछ नहीं है. झारखंड विधानसभा चुनाव और दिल्ली चुनाव में भाजपा का यही राग रहता है.

बिहार समझदार प्रदेश है और उसकी बातों में नहीं आने वाला है. उन्होंने सवाल किया-आरा के मैदान में जो एक लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, उसका क्या हुआ? हर साल बाढ़ से लोगों का सब कुछ बर्बाद होता है, उसके बारे में बिहार की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है?

राहुल गांधी के 'लोकतंत्र बचाओ' बयान पर उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं को बचाने का काम तो युवा ही करेगा. कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने राहुल गांधी के 'लोकतंत्र बचाओ' वाले बयान पर कहा कि यदि कोई युवा भुखमरी, बेरोजगारी या पलायन जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है तो राहुल गांधी ने इसकी हकीकत सामने रखी है. उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के लिए आज की पीढ़ी को कुछ करना होगा. इसके लिए वर्तमान सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से हराना होगा.

तेजस्वी यादव की यात्रा में कांग्रेस नेताओं के नहीं दिखने पर उन्होंने कहा कि यात्रा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. बहुत सारे जिले छूट गए थे. इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है. भाजपा की ख्वाहिश है कि कहीं कोई खटपट हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा. वह चाहे जो कर लें.

बिहार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर कांग्रेस नेता ने कहा कि आज यह एक औपचारिक और गंभीर बैठक है. इसमें कई तथ्य रखे जाएंगे कि कौन कहां से लड़ेगा और क्या विकल्प हो सकते हैं. फील्ड में काम करने वाले सचिव और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट भी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत होगी. इन्हीं तथ्यों के आधार पर कुछ सिद्धांत तय किए जाएंगे.

ये भी पढे़ं: DUSU Election: बिहार की बेटी का दिल्ली में डंका, दीपिका झा बनीं डूसू संयुक्त सचिव

bihar chunav 2025

;