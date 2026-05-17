राजगीर मलमास मेला: इसने बदल दी थी देश की सियासत! यहीं से शुरू हुआ था INDIA ब्लॉक से नीतीश का मोहभंग

Rajgir Malmas Mela: नालंदा जिले के ऐतिहासिक राजगीर मलमास मेला आज से शुरू हो गया है. आज (रविवार, 17 मई) को सीएम सम्राट चौधरी ने पूरे विधि-विधान से मेले का शुभारंभ किया. उद्घाटन समारोह से पहले ब्रह्मकुंड परिसर स्थित यज्ञशाला में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र ध्वजारोहण और विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. उद्घाटन के इस पावन क्षण में जब मंगल आरती शुरू हुई, तो पूरा कुंड क्षेत्र हर-हर महादेव के जयघोष और पवित्र वैदिक मंत्रों की ध्वनियों से गुंजायमान हो उठा. यह मेला इतना खास है कि इसे देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं. इतना ही नहीं यह मेला देश की सियासत तक को प्रभावित करने की क्षमता रखता है.

साल 2023 में राजगीर मलमास मेला में शामिल होने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक की बेंगलुरु बैठक की प्रेस-कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चले आए थे और यहीं से उनके एनडीए में वापसी का रास्ता साफ हो गया था. दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने के लिए इंडिया ब्लॉक ने 17 और 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में एक बैठक आयोजित की थी. इसमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू यादव भी शामिल हुए थे. इस बैठक में ही विपक्षी मोर्चे का आधिकारिक नाम 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस' (I.N.D.I.A.) रखा गया था.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने ही विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखने का सुझाव दिया था, जिसका राहुल गांधी ने समर्थन किया था. वहीं नीतीश कुमार ने INDIA नाम पर कड़ा ऐतराज जताया था. उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं से पूछा था कि इस नाम का क्या मतलब है? नीतीश कुमार के सवालों को कांग्रेस ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था. इतना ही नहीं इसी बैठक में राजद अध्यक्ष लालू यादव ने राहुल गांधी से दूल्हा बनने की बात कही थी. उनका यह बयान नीतीश कुमार को और ज्यादा हर्ट कर गया, क्योंकि विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी.

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इस बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे. वह प्रेस-कॉन्फ्रेंस से पहले ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे और वापस पटना लौट आए थे. नीतीश कुमार को मनाने के चक्कर में लालू यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सके थे और उन्हें भी पटना आना पड़ा था. बंगलुरु से वापस आने के बाद नीतीश कुमार सीधे राजगीर मलमास मेला का उद्घाटन करने पहुंचे थे. इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे राजगीर के मलमास मेले में शिरकत करना था, इसलिए मुझे बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर आना पड़ा.